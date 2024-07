Decine di bovini morti e 450 ettari di vegetazione distrutti: l'Italia in fiamme, il primo bilancio dell'estate 2024

I vigili del fuoco continuano a lavorare per bonificare il territorio attorno alle campagne di Orotelli, in provincia di Nuoro, dove un incendio divampato nella serata di domenica 21 luglio ha divorato per ore bosco e macchia mediterranea, fino a distruggere circa 450 ettari di vegetazione. Un'azienda zootecnica è andata completamente distrutta e decine di bovini sono morti. Per ore nubi di fumo denso hanno avvolto il cielo sopra Punta su Venosu rosso per il fuoco, mentre le operazioni di spegnimento sono state rese complicate dal forte maestrale e dalla scarsità delle vie di comunicazione che caratterizza il territorio impervio di vaste aree della Sardegna.

Si indaga sull'origine dolosa

Per estinguere gli ultimi focolai è stato disposto l'invio di un Canadair e dell'elicottero regionale di stanza a Farcana, mentre la conta dei danni è solo all'inizio. I forestali stanno effettuando sopralluoghi per misurare l'esatta estensione del rogo, anche tramite droni, e capire se possa avere avuto un'origine colposa o dolosa, mentre si attende l'ordinanza del sindaco per realizzare una fossa comune per seppellire gli animali deceduti.

Come ha sottolineato nuovamente la Protezione civile negli ultimi giorni, la maggior parte degli incendi boschivi è infatti causata da comportamenti superficiali o, spesso, dolosi.

Un primo bilancio dell'estate 2024

Lo scorso anno, in Italia 67mila ettari di terreno sono andati in fumo. Tra questi 22mila appartenevano ad aree protette. Un bilancio provvisorio di questa prima parte dell'estate non lascia premonire numeri confortanti. Il 2024 è stato l'anno più caldo mai registrato sul territorio nazionale, e le temperature da bollino rosso in molte città coniugate alla siccità che affligge il Sud Italia creano le condizioni ottimali per l'espandersi dei roghi.

Il risultato è che sono già almeno 10 mila gli ettari di terreno andati in fumo nel 2024, di cui quasi 8.400 soltanto nel mese di luglio, secondo l'analisi della Coldiretti su dati Effis.

Secondo le stime di Coldiretti, ogni rogo pesa sulle tasche degli italiani per oltre 10 mila euro all'ettaro considerando le spese immediate per lo spegnimento e la bonifica e quelle a lungo termine sulla ricostituzione dei sistemi ambientali ed economici delle aree devastate. Va poi considerato che "nelle aree bruciate dagli incendi saranno impedite tutte le attività umane tradizionali e la scoperta del territorio da parte di appassionati ma viene anche a mancare un importante polmone verde, senza dimenticare i drammatici effetti sul turismo. Ai problemi causati dal clima anomalo con alte temperature, siccità e vento, si aggiungono peraltro - sottolinea la Coldiretti - la disattenzione e il dolo, con il 60 per cento degli incendi che si stima sia causato volontariamente".

E solo in Calabria sono 34 gli "incendiari identificati" grazie all’attività antincendio dei droni attivati dalla Regione. Lo ha reso noto in questi giorni il Roberto Occhiuto con un post su Facebook. "È ora di finirla", scrive Occhiuto, aggiungendo che le segnalazioni precoci di incendi sono state 50, 100 i casi di abbandono rifiuti e 15 gli accertamenti di scarichi non autorizzati.

Non è solo l'Italia ad essere preda dei roghi: l'interno Nord del mondo è in fiamme. L'osservatorio europeo Copernicus (Cams) segnala una situazione critica che visto lo sviluppo di incendi intensi e su larga scala già a partire dalla tarda primavera del 2024, in particolare nel Nord America boreale e in Eurasia, compreso il Circolo Polare Artico. Il numero di incendi boschivi ha continuato ad aumentare durante la prima metà dell'estate, con numerosi incendi registrati a luglio in Canada, Alaska e Russia orientale.

Per Mark Parrington "gli incendi sono una presenza comune nelle foreste boreali durante i mesi estivi. Il Cams ha monitorato da vicino gli incendi boreali per diversi anni e ha notato emissioni e impatti atmosferici particolarmente estremi, in particolare in Canada, nella Russia orientale e nell'Artico. Gli incendi in corso hanno già raggiunto livelli record in alcune regioni e, con la seconda metà dell'estate ancora in corso, si prevedono emissioni di incendi ancora più estreme; monitoreremo attentamente il loro sviluppo e il loro impatto sulla qualità dell'aria". Le previsioni Cams hanno mostrato concentrazioni molto elevate di particolato a livello del suolo, indicando un deterioramento della qualità dell'aria in tutta la regione.