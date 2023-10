Il guardrail già “spezzato”, il bus fuori controllo: 5 punti dell'inchiesta sulla strage di Mestre

Una foto del mese di maggio del 2022, scattata da una delle fotocamere di Google, dimostra che il guardrail non soltanto era troppo basso: nel punto esatto in cui l'autobus carico di turisti sfonda la ringhiera come fosse burro, in prossimità di un giunto della rampa, la protezione era interrotta (immagine sopra). Che sia stato un malore dell'autista, Alberto Rizzotto, 40 anni, a mandare fuoristrada il pullman completamente elettrico o il guasto di una delle sue centraline di controllo, la strage di Mestre ricopia un altro incidente pressoché identico: il 28 luglio 2013, l'autista di una corriera rimasta senza freni, per rallentare si appoggia al guardrail del viadotto Acqualonga, in provincia di Avellino, e vola nella scarpata: i morti allora furono 40.

Dieci anni non sono insomma serviti a mettere in sicurezza le nostre strade principali. Il sovrappasso del disastro di Mestre, secondo le carte stradali, è un tratto della strada regionale Padana superiore, la ex statale 11 che attraversa il Nord fino a Milano. Ma è anche uno degli svincoli più trafficati, che qualche chilometro più avanti immette nell'autostrada A4. La magistratura dovrà ora accertare la competenza delle manutenzioni dei guardrail: toccavano alla Regione Veneto o al Comune di Venezia? Non c'è soltanto questo, però, nelle indagini sulla tragedia nella quale, martedì 3 ottobre, sono morti 21 turisti, l'autista e 15 passeggeri sono rimasti feriti. Vediamo punto per punto.

5 – Chi sono i proprietari e quanto incassano

La strage di Mestre accade nel mezzo delle privatizzazioni del trasporto pubblico veneto, spinte al massimo dal sindaco della città lagunare, Luigi Brugnaro, più volte testimonial dell'azienda La Linea spa, coinvolta nell'incidente (nella foto sotto, il sindaco Brugnaro al volante di uno dei bus identici a quello andato distrutto). Proprio pochi mesi fa la holding semipubblica lombarda Fnm, un tempo Ferrovie Nord Milano, si era liberata della maggioranza (51 per cento delle quote) della società veneziana, che nel 2017 il gruppo milanese aveva acquisito per 5,57 milioni.

L'operazione ha richiesto l'intervento di altre società private, che in pochi mesi hanno dovuto rilevare la quota di Fnm. Oggi le azioni sono così suddivise: 40 per cento all'imprenditore e amministratore delegato di La Linea spa, Massimo Fiorese; 31 per cento ad Alilaguna spa, azienda privata concessionaria per i collegamenti con l'aeroporto di Venezia; 22,73 per cento a Powerbus srl; infine il 6,27 per cento alla controllata cinese Eurobus, rappresentante in Europa degli autobus Yutong E12, il modello caduto dalla rampa di Mestre.

La corsa della navetta di turisti, martedì sera, da piazzale Roma al campeggio Hu di Marghera era un servizio privato. La società La Linea, anche attraverso le sue controllate, garantisce inoltre il trasporto scolastico in molti comuni delle province venete. Ma gran parte dei ricavi deriva dal progressivo smantellamento del servizio pubblico a Venezia e in tutta la regione. E dalla conseguente acquisizione delle linee in concessione. Grazie anche agli ottimi rapporti con la politica, nel 2022 l'azienda di Massimo Fiorese ha così dichiarato, secondo le visure camerali, un fatturato di 17,9 milioni, con utili per 446 mila euro (19,2 milioni di fatturato e 706 mila euro di utili nel 2021).

4 – Il guardrail basso e “spezzato”

Seguiamo ora il percorso di Alberto Rizzotto, l'autista al volante dell'autobus elettrico. Piazzale Roma a Venezia è il punto di ritrovo dei turisti che in auto o in pullman tornano sulla terraferma. Da lì ai bungalow del campeggio Hu, in via De Marchi 7 a Marghera, sono poco più di 11 chilometri. Tra i quindici e i venti minuti di strada. Al termine del ponte della Libertà, che dalla città storica attraversa la laguna, si gira intorno alla zona industriale di Fincantieri e, in sopraelevata, si passa accanto allo scalo ferroviario di Mestre. Dove, in prossimità della congiunzione con un'altra rampa, è avvenuto il disastro: lungo quasi tutto questo percorso il guardrail è basso, con una sola banda di protezione. Ma è anche corroso e, in più punti, addirittura rattoppato o deformato da precedenti incidenti.

Una barriera di questo tipo può fermare la corsa di un'auto, non quella di un pullman o delle centinaia di Tir che percorrono le tangenziali di Marghera per raggiungere l'autostrada Venezia-Milano. Ma soprattutto, oltre il guardrail, non ci sono muretti di cemento armato o le file di new-jersey ancorate al cavalcavia. C'è soltanto quella che l'amministratore delegato della società La Linea, Massimo Fiorese, in una dichiarazione di queste ore ha definito “quasi una ringhiera”. Un'anticipazione della probabile strategia difensiva dell'azienda, che cercherà di scaricare le responsabilità sulla mancata o ritardata manutenzione della strada.

L'altra circostanza, forse la più importante che Today.it ha scoperto, è che in prossimità di un giunto del cavalcavia, il guardrail non era continuo, ma spezzato per circa due metri: dalle immagini successive all'incidente, si vede che la parte a monte è rimasta intatta e quella a valle dell'interruzione è stata invece strappata completamente. Come se l'autobus l'avesse agganciata con il paraurti destro e accartocciata, trovando così la via aperta verso il vuoto. Se c'era un rattoppo, non ha resistito all'impatto.

I new-jersey, nel luogo dell'incidente, li hanno messi la mattina dopo, per delimitare la zona della rampa senza più parapetto. Ma una protezione adeguata avrebbe evitato la caduta dell'autobus dal cavalcavia e quindi la tragedia? La risposta la possiamo trovare nei dieci anni di indagini, perizie tecniche e processi sull'altra strage da 40 morti: l'incidente del 2013 lungo il viadotto Acqualonga, in Campania.

3 – Cosa ci insegna il precedente di Avellino

Il processo di secondo grado, contro i presunti responsabili di quel disastro, si è concluso pochi giorni fa, venerdì 29 settembre, davanti alla Corte d'appello di Napoli. I giudici hanno ribaltato la sentenza di primo grado, nella quale era stato assolto l'allora vertice della società Autostrade per l'Italia (Aspi), sotto accusa anche per il crollo del Ponte Morandi a Genova. I magistrati d'appello, oltre ad altri imputati, hanno infatti condannato a sei anni di reclusione l'allora amministratore delegato, Giovanni Castellucci, che ha annunciato ricorso in Cassazione.

Quel giorno la comitiva di famiglie e amici sta tornando a Pozzuoli dopo un pellegrinaggio nei luoghi di Padre Pio. Lungo una discesa dell'autostrada A16 a Monteforte Irpino l'autobus, con oltre un milione di chilometri di vita e i certificati contraffatti, perde il giunto cardanico e resta senza freni. L'autista, Ciro Lametta, tampona una quindicina di auto e, nel tentativo di rallentare, fa strisciare la fiancata lungo il guardrail e i new-jersey. Il loro cedimento, per la corrosione e la mancata manutenzione degli agganci, come dimostrerà l'inchiesta, fa precipitare il pullman e il suo carico di passeggeri da un'altezza di quaranta metri. L'accusa in quel caso, ritenuta fondata dalla Corte d'appello, è di aver violato le norme sulla sicurezza autostradale: per non aver provveduto alla manutenzione e alla riqualificazione del viadotto con la sostituzione delle barriere, che nei sopralluoghi prima dell'incidente i tecnici di Aspi avevano giudicato sufficientemente sicure.

2 – La manovra dell'autista di Mestre

Fin qui le tracce lasciate dall'incidente. Ora entriamo nel campo delle ipotesi, che l'inchiesta della magistratura di Venezia dovrà verificare. Sempre dal video, si deduce che Alberto Rizzotto ha l'unica corsia davanti a sé completamente libera. Ma poco prima dell'intersezione con un'altra rampa, che si immette da sinistra, l'autobus comincia a strisciare lungo il guardrail. La polizia locale ha segnato il punto di inizio di questa manovra anomala con il cartellino numero 2: le tracce bianche sul guardrail proseguono per qualche decina di metri. Cosa significa tutto questo?

La Procura di Venezia sta verificando la storia professionale di Alberto Rizzotto: le condizioni di salute, la durata dei turni di lavoro, i tempi di riposo. La sua, comunque, sembra la manovra tipica, come sul viadotto Acqualonga, di un autista rimasto senza freni. Oppure con il motore accelerato che, per rallentare in piena discesa, cerca di fare attrito contro le barriere laterali. L'altra ipotesi è che qui Alberto Rizzotto abbia avuto un malore e che quindi, volutamente o per puro caso, abbia portato il pullman a destra.

All'altezza dell'interruzione del guardrail, però, succede qualcosa. Nel video dell'incidente si vede l'autobus rallentare repentinamente, quasi fermarsi. E poi cadere nel vuoto sul fianco destro. Il probabile impatto frontale con la sezione “a valle” della banda di ferro potrebbe infatti essere stato fatale: non più trattenuto in strada dal guardrail, il pullman – con il suo peso a vuoto di diciotto tonnellate e mezzo – ha travolto la debole ringhiera. Ed è finito su via dell'Elettricità, la strada subito sotto.

1 – Motore cinese e batterie: il caso di Torino

Gli autobus elettrici della società La Linea spa sono in servizio dal primo ottobre 2022 e quindi sono praticamente nuovi. L'azienda di Massimo Fiorese, quando era ancora controllata dalla holding di Ferrovie Nord Milano, aveva vinto il bando del Comune di Venezia per gestire nove linee pubbliche in nove anni. E aveva così speso dieci milioni di euro, sempre secondo i dati forniti dal Comune, per l'acquisto di venti Yutong E12 al costo di 500mila euro l'uno. Nel 2020 il Kazakistan ne aveva comprati cento al prezzo di 360 mila euro l'uno, cifra più o meno in linea con la quotazione attuale di un modello: ordinandolo oggi per il 2024 sul sito motowheeler.com, anche qui costa meno di quanto pagato a Venezia, circa 320 mila euro. Nella differenza, ci sono ovviamente gli accordi per l'assistenza tecnica. “Tutta la diagnostica – rivela sempre il Comune di Venezia – per la manutenzione viene monitorata da remoto dalla casa costruttrice”, che è in Cina. Anche questo dettaglio verrà probabilmente esaminato dall'inchiesta della magistratura.

Yutong ha infatti il primato cinese nella produzione di autobus elettrici: oggi protagonista, con i suoi mezzi ecologici, di una costante penetrazione nel mercato mondiale, dall'Asia all'Europa. Non tutti però la pensano allo stesso modo. Gruppo Torinese Trasporti (GTT), l'azienda pubblica del capoluogo piemontese, aveva assegnato al gigante orientale l'appalto per la consegna di cento bus elettrici. Una gara da 72 milioni, che comprendeva mezzi, manutenzione e sostituzione delle batterie. Nell'autunno 2020, però, l'accordo è stato cancellato per presunte difformità contrattuali. Questo il comunicato della società torinese sulla sua pagina Facebook: “La gara non è stata né cancellata, né annullata. Si è semplicemente 'cacciato' un concorrente che non ha dichiarato quanto dovuto, segnalando il fatto anche alla magistratura”. La commessa è poi finita a un'altra azienda cinese, la Byd Europe, l'unica concorrente ad aver partecipato al bando oltre a Yutong.

L'amministrazione del sindaco Luigi Brugnaro aveva rassicurato pendolari e turisti sull'affidabilità dei mezzi elettrici comprati dalla società La Linea, che aveva appena vinto le concessioni pubbliche. “Le batterie sono dotate di un sistema di sicurezza antincendio – assicura il Comune di Venezia, in un avviso pubblicato un anno fa – con la presenza di un involucro antiperforazione che ha al suo interno un gas inerte non infiammabile e un secondo rivestimento: realizzato con materiale in grado di resistere fino a tremila gradi di temperatura per mezz'ora”. Ma le fiamme, che si vedono nei video subito dopo l'incidente, e le alte temperature che hanno ostacolato i soccorsi, dimostrano che – almeno in questa tragedia – nemmeno i sistemi di sicurezza a bordo hanno impedito l'incendio.

Il giorno dell'inaugurazione della nuova flotta di autobus, il sindaco Brugnaro si siede al volante e l'amministratore delegato Fiorese gli insegna come chiudere le porte e partire. “Adesso ci siamo, basta solo accelerare. Senza però fare incidenti”, si raccomanda l'imprenditore. Il sindaco accelera: “Dove xe il clacson?”, chiede a Fiorese. Partono e, giù a terra, il pubblico sorpreso si scansa all'ultimo momento. Ridono di gusto a bordo. Con il motore elettrico, sembra un gioco da ragazzi. Adesso, sotto il cavalcavia della strage, risuona la sirena dei turni di Fincantieri. Passano pullman strapieni di turisti. La vita di Venezia non si ferma nemmeno oggi.

