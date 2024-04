L'Italia delle stragi sul lavoro: tutti gli incidenti più gravi degli ultimi anni

Vincenzo Franchina, Mario Pisani, Petronel Pavel Tanese. Sono i nomi delle vittime accertate dell'incidente alla centrale elettrica Enel Green Power del lago di Suviana (nel Bolognese) di ieri, 9 aprile. Ci sono anche cinque feriti che sono ricoverati in ospedale e quattro dispersi. Più il tempo passa più le speranze di trovarli in vita si riducono. L'esplosione di una turbina all'ottavo piano sotto lo zero ha innescato un incendio prima e un allagamento del nono piano, con crollo del solaio, dopo. L'incidente di Suviana ci ricorda drammaticamente che in Italia, ancora oggi, gli incidenti sul lavoro sono all'ordine del giorno. Le cronache raccontano di uomini e donne che escono per lavorare e non tornano più a casa. Suviana rappresenta certamente uno degli incidenti più gravi, ma purtroppo molti altri ce ne sono stati nel recente passato.

Gli incidenti sul lavoro più gravi degli ultimi anni

L'Osservatorio sicurezza e ambiente Vega di Mestre ha analizzato l'andamento degli ultimi anni: sono 4.622 le vittime sul lavoro da gennaio 2020 a dicembre 2023. Ciò significa oltre 1.150 decessi l'anno.

Andiamo indietro con la memoria. Febbraio 2024, Firenze. Crolla il cantiere del supermercato Esselunga: sotto le macerie perdono la vita cinque operai. Secondo le prime ricostruzioni, a cedere sarebbe stata una trave del quarto piano dell'edificio in costruzione, che avrebbe poi provocato un crollo a catena e il collasso della zona in cui gli operai stavano lavorando. Le macerie hanno poi travolto anche i lavoratori che stavano livellando il calcestruzzo ai piani più bassi. Si indaga sui subappalti.

Agosto 2023, Brandizzo (Torino). Cinque operai muoiono travolti da un treno mentre eseguono lavori di manutenzione sui binari. Le vittime sono Kevin Laganà, 22 anni, di Vercelli; Michael Zanera, 34 anni, di Vercelli; Giuseppe Sorvillo, 43 anni, nato a Capua ma residente a Brandizzo; Giuseppe Saverio Lombardo, nato a Marsala ma residente a Vercelli e Giuseppe Aversa, 49 anni, di Chivasso. Erano tutti dipendenti della Sigifer di Borgo Vercelli, alla quale erano subappaltati i lavori di manutenzione. Sono stati travolti da un treno in transito: i lavori erano stati iniziati senza il nulla osta proprio perché il traffico ferroviario non era interrotto.

Dicembre 2021, Torino. L'autogru su cui stanno lavorando crolla. Sotto il macchinario muoiono tre operai edili a Torino, Roberto Peretto, Marco Pozzetti e Filippo Falotico. Pare che la gru non fosse ancorata bene.

Settembre 2019, Pavia. Tarsem, Prem, Harminder e Majinder Singh, quattro indiani della comunità sikh, annegano in una delle vasche di fertilizzanti dell'azienda agricola che avevano rilevato due anni prima.

Gennaio 2018, Milano. Siamo alla Lamina, azienda metallurgica di Milano. A causa della fuoriuscita di gas argon nella vasca di un forno muoiono quattro addetti. Sette in tutto quelli soccorsi.

Settembre 2014, Adria (Rovigo). In una ditta per il trattamento di rifiuti industriali quattro operai muoiono a causa di esalazioni di acido solforico: due di loro hanno tentato di aiutare un collega.

Dicembre 2007, Torino. Incidente alla Thyssenkrupp. Otto operai vengono travolti da un'esplosione. Le fiamme divorano lo stabilimento: sette di loro muoiono, sopravvive solo Antonio Boccuzzi. Ad agosto 2023, dopo un lungo iter giudiziario, Harald Espenhahn, amministrazione delegato dell'azienda tedesca all'epoca dei fatti, è finito in carcere per la condanna a cinque anni per omicidio colposo. Il tribunale italiano aveva inflitto al manager una pena di 9 anni e 8 mesi, ne sconterà solo 5 in Germania. I giudici tedeschi hanno applicato la pena massima prevista in Germania per la tipologia di reato e verrà scontata in regime di semi-libertà: Espenhahn ha solo l'obbligo di dormire in carcere.

Luglio 2007, Fossano (Cuneo). Cinque operai muoiono per l'esplosione di un silos di farina nel Molino Cordero di Fossano. Le vittime sono Valerio Anchino, Marino Barale, Mario Ricca, Massimiliano Manuello e Antonio Cavicchioli.

Mentre si invoca giustizia e si reclama sicurezza, con Suviana si aggiunge un'altra riga al drammatico elenco delle morti sul lavoro.