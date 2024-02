Le regioni dove si rischia di più di morire sul lavoro

A Chiari (Brescia) due giorni fa un operaio di 51 anni è stato ucciso da un treno in corsa mentre lavorava su un traliccio dell'alta tensione. Il convoglio lo ha travolto e Rolando Joao Lima Martins è morto sul colpo. Solo 24 ore prima a Buddusò (Sassari) ha perso la vita Sergio Vannini: è precipitato dal tetto di un capannone agricolo su cui stava effettuando dei lavori. Sono solo due storie, due casi di un elenco molto più lungo. Il 2023 si è chiuso con 1.041 vittime sul lavoro (in aumento rispetto al 2022), ma il rischio non è uguale su tutto il territorio. In alcune regioni quello delle cosiddette "morti bianche" è un problema più diffuso che in altre. La mappa del rischio è tracciata dall'Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente Vega Engineering di Mestre.

Nel 2023 1.041 morti sul lavoro

Sono 1.041 le vittime sul lavoro in Italia. Sul totale, 799 persone sono morte durante il lavoro (+1,1% rispetto a dicembre 2022) e 242 lungo il tragitto casa-lavoro (-19,3% rispetto a dicembre 2022). Alla Lombardia spetta la maglia nera per il maggior numero di vittime sul lavoro (133). Seguono: Campania (75), Veneto (72), Emilia Romagna (70), Puglia (62), Piemonte (61), Lazio (59), Sicilia (52), Toscana (33), Abruzzo (31), Calabria (24), Marche (22), Umbria (21), Friuli Venezia Giulia, Liguria e Sardegna (18), Trentino Alto Adige (14), Basilicata (10), Molise (5) e Valle d’Aosta (1).

Il settore delle costruzioni si conferma quello in cui, nel 2023, sono avvenuti più infortuni mortali (150), seguito dal settore dei trasporti e magazzinaggio (109), dalle attività manifatturiere (101) e dal commercio (64).

Morti sul lavoro, le regioni "zona rossa"

Secondo i dati dell'Osservatorio Vega (aggiornati a fine 2023) le regioni a maggior rischio di infortunio mortale sono: Abruzzo, Umbria, Basilicata, Puglia, Molise, Campania e Calabria. Sono questi i territori con un'incidenza superiore al 25% rispetto alla media nazionale (incidenza media pari a 34,6 morti sul lavoro ogni milione di lavoratori) In zona arancione ci sono Sicilia ed Emilia Romagna. In zona gialla: Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Veneto, Sardegna, Lombardia, Liguria e Trentino Alto Adige. Le regioni più sicure sono Lazio, Toscana e Valle d'Aosta.



L'identikit dei lavoratori più a rischio incidenti

Non tutti i lavoratori rischiano allo stesso modo. Ci sono differenze significative per età e per nazionalità.

Per chi ha tra i 15 e i 24 anni, ad esempio, il rischio di morire sul lavoro è ben superiore rispetto ai colleghi che hanno un’età compresa tra i 25 e i 34 anni (27,9 infortuni mortali ogni milione di occupati contro i 16,2). A rischiare di più in assoluto sono però i lavoratori over 65 (138,3), seguita dalla fascia di lavoratori compresi tra i 55 e i 64 anni (60,7).

Gli stranieri rischiano più del doppio rispetto agli italiani. Gli stranieri morti sul lavoro da gennaio a dicembre 2023 sono stati 155. Con un rischio di morte sul lavoro che risulta essere più che doppio rispetto agli italiani, gli stranieri, infatti, registrano 65,3 morti ogni milione di occupati, contro i 31,1 italiani che perdono la vita durante il lavoro ogni milione di occupati.

"I lavoratori restano poco tutelati"

"La situazione non accenna a cambiare nonostante il maggior rilievo dato a questi drammi da istituzioni e media ma, anzi, stando ai dati, nel 2023 gli infortuni in occasione di lavoro sono aumentati del +1,1% rispetto al 2022. E ciò significa che i lavoratori nella loro quotidianità lavorativa non sono abbastanza tutelati", commenta Mauro Rossato, presidente dell'Osservatorio. "Si assiste per contro - precisa - a una significativa diminuzione degli infortuni mortali in itinere rispetto al 2022 (-19,3%), probabilmente conseguenza del maggior ricorso al lavoro in smartworking avvenuto in questi anni post pandemia. Un risultato confortante, certamente, ma che non si identifica con un miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori nella nostra penisola". Secondo Rossato: "Rimane alta la preoccupazione per i lavoratori stranieri: una categoria che si conferma soggetta a un rischio infortunistico molto più elevato, con un'incidenza infortunistica ben superiore alla media nazionale, in ragione spesso di una non adeguata formazione sulla sicurezza. La formazione, infatti, rimane sempre uno dei principali fattori per ridurre gli infortuni, ma evidentemente dobbiamo riuscire a incidere in modo molto più efficace anche sui lavoratori stranieri, superando le frequenti difficoltà legate alla comprensione della nostra lingua e a un background culturale molto diverso dal nostro".