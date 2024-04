Chi è "Cora" Boccia, la vicedirettrice meloniana del Tg1 che dice "l'aborto è un delitto non un diritto"

Giornate bollenti in Rai, e non meno calde per il dibattito sul diritto all'aborto. Lo stato d'agitazione indetto già da giorni dall'assemblea dei comitati di redazione e la vicenda del monologo di Antonio Scurati "censurato" da una parte, la questione dei rappresentanti di Pro Vita nei consultori dall'altra.

Incoronata Boccia ha avuto il merito di far deflagrare la tensione nei due ambiti con un un unico intervento: "Lungi da me giudicare le persone e le storie. Si giudica il principio: si scambia un delitto per un diritto. Qua si ha paura di dire che l’aborto - e anche la politica ha paura di dirlo - è un omicidio", ha detto nella stessa delicata puntata di "Che sarà" (condotto da Serena Bortone) in si è parlato del mancato monologo di Scurati.

Che l'effetto polverone fosse o meno voluto, parole tanto forti, pronunciate da una donna in una prima serata Rai, hanno provocato in molti la straniante sensazione di aver fatto - non si sa bene quando e in che modo - un balzo indietro sul dibattito di almeno cinquant'anni, creando al contempo una certa curiosità nei confronti del personaggio che con simile sicurezza le ha pronunciate: "Ma chi è questa giornalista? Chi è Incoronata Boccia?".

Chi è Incoronata Boccia

Nata ad Abbasanta, in provincia di Oristano, Incoronata Boccia comincia a lavorare in Rai nel 2001: dopo gli studi in Scienze della Comunicazione alla Sapienza si indirizza verso il mondo del giornalismo e, dopo un periodo di sostituzione al Tg5 di Enrico Mentana diviene inviata a "La vita in Diretta" con Michele Cucuzza, dove resta per 5 anni. Torna quindi in Sardegna al Telegiornale regionale; da lì il salto a "Uno Mattina Weekly".

Nel 2023 arriva la nomina alla vicedirezione del Tg1; pochi mesi dopo il ruolo di conduttrice per il programma "100 anni di notizie", nel sabato pomeriggio di Rai3, subito dopo "Tv Talk". Incoronata detta "Cora" è stata anche ex capoufficio stampa dell’ex governatore sardo Christian Solinas sotto le bandiere del centrodestra e dal 2007 è sposata con Ignazio Artizzu, giornalista nonché esponente politico di Forza Italia, più volte eletto nel consiglio comunale di Cagliari e nel consiglio regionale della Sardegna, oggi caporedattore della Tgr Rai.

Il suo mentore, ha dichiarato lei stessa in alcune occasioni, è Angelo Mellone, direttore del DayTime e punto di riferimento in ascesa della destra nei vertici della tv di Stato. Incoronata Boccia ha partecipato ad Atreju per presentare il libro "La traversata della destra. Dal Msi a Fratelli d’Italia e al governo Meloni" di Adalberto Baldoni e Federico Gennaccari, affermando sul palco che "l'impegno civico e politico delle nuove generazioni è speranza per il futuro, ma per essere cittadini consapevoli bisogna conoscere il passato". "La Rai è la casa di tutti gli italiani e vi sono tanti professionisti nella mia casa che finalmente con Meloni avranno un'opportunità", ha affermato diplomaticamente del proprio orientamento politico.

Le reazioni

Per le sue parole, si chiede la dem Chiara Braga, "può ancora ricoprire quel ruolo chi offende le donne e le leggi?". Frasi giudicate inammissibili" e contro "l'autodeterminazione della donna", anche per Alessandra Maiorino di M5s, che "sviliscono le conquiste delle donne disconoscendo una legge dello Stato", prosegue Luna Zanella di Avs. Per Maurizio Gasparri si tratta piuttosto di "intolleranza stalinista della sinistra", mentre il sindacato giornalistico di destra Unirai - di cui tra l'altro "Cora" è stata tra i fondatori - si chiede ironicamente: "Vogliono censurare anche il Papa?", dando prova, se mai ce ne fosse bisogno, della difficoltà ancestrale nel riconoscere la differenza tra opinioni espresse nell'alveo dello spazio pubblico - nel senso di statale, e dunque teoricamente laico - e confessionale.

"La sinistra - tagliano corto i componenti di FdI in commissione di Vigilanza Rai - a parole si schiera a difesa della libertà di pensiero e di espressione, ma nei fatti quando questa non incontra i suoi favori diventa il più zelante dei censori".