Un incrociatore russo davanti alle coste italiane

Una nave militare russa davanti alle coste italiane. E’ quanto accaduto in queste ultime ore, quando l'incrociatore "Varyag", il gemello della "Moskva" affondato nel Mar Nero dagli ucraini, ha navigato al largo delle coste della Puglia. Si tratterebbe di un vascello tra i più potenti e devastanti che Mosca ha schierato nel Mediterraneo. Questa manovra potrebbe essere letta come una provocazione nei confronti dell’Italia e della Nato. In ogni caso il temibile incrociatore naviga nelle acque del Mediterraneo scortato da un’altra nave, col compito di difendere la Varyag da attacchi aerei e sottomarini.

La Varyag sarebbe diretta verso sud-est, in direzione di Creta. Dunque non ci si deve immaginare scenari disastrosi, ma il fatto che una tale navi si avvicini alle coste italiane preoccupa. Basti pensare che oggi ci sono quasi venti imbarcazioni da guerra russe nel Mediterraneo, quando nel 2016, ce ne era solo una. Questo darebbe il polso di come la Russia non sembri intenzionata a fermare la propria avanzata.