Caso Indi, appello rifiutato. Meloni scrive una lettera: "In Italia per una vita dignitosa"

"Appello rifiutato, deadline a lunedì. Nel frattempo lavoriamo ad altri percorsi". Così hanno deciso i giudici inglesi per Indi Gregory, la neonata inglese affetta dalla sindrome da deperimento mitocondriale alla quale il governo britannico voleva sospendere le cure e che aveva avuto dal governo Meloni la cittadinanza per darle la possibilità di essere sottoposta a delle terapie in Italia.

L'udienza di oggi, 10 novembre, era stata convocata proprio per stabilire se la giurisdizione doveva restare alla Gran Bretagna o passare all'Italia come richiesto dai legali italiani della famiglia. Il trasferimento di Indi Gregory "in un importante ospedale pediatrico" italiano "è nell'interesse della bambina: non le causerà alcun dolore, come assicurano i nostri medici, e le darà solo un'ulteriore concreta opportunità di vivere una vita dignitosa", ha scritto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella lettera inviata al segretario di Stato per la Giustizia del Regno Unito.

La lettera di Meloni al governo britannico

Il governo italiano si è appellato alla Gran Bretagna per il trasferimento di Indi Gregory in Italia in nome della Convenzione dell'Aia del 1996. A quanto si apprende, ieri la premier Giorgia Meloni ha scritto una lettera al Lord cancelliere e segretario di Stato per la Giustizia del Regno Unito "al fine di sensibilizzare le autorità giudiziarie" inglesi per rendere possibile alla bimba "accedere al protocollo sanitario di un ospedale pediatrico italiano".

La lettera mira a sbloccare la situazione "in tempo utile perché Indi possa accedere a questa possibilità nello spirito di collaborazione che da sempre contraddistingue i due Paesi". Nella sua lettera, Meloni fa riferimento all'articolo 32 della Convenzione dell'Aia sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori.

"Su richiesta motivata dell'Autorità centrale o di un'altra autorità competente di uno Stato contraente col quale il minore abbia uno stretto legame - si legge nella disposizione -, l'Autorità centrale dello Stato contraente in cui il minore ha la sua residenza abituale e in cui si trova può, o direttamente o tramite autorità pubbliche o altri enti: a) fornire un rapporto sulla situazione del minore; b) chiedere all'autorità competente del suo Stato di esaminare l'opportunità di adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore".

Indi la bimba malata "adottata" dall'Italia

Indi ha otto mesi ed è affetta dalla sindrome da deperimento mitocondriale. Si tratta di una rarissima malattia genetica degenerativa che provoca il mancato sviluppo di tutti i muscoli. Il sistema sanitario nazionale britannico (NHS), nei casi in cui vi sia una malattia che limita la vita del paziente, senza alcun trattamento/cura disponibile o probabilità di miglioramento, ritiene non etico somministrare un intervento medico che possa causare ulteriore dolore o danno al paziente e, "nel miglior interesse del bambino/a", anche la volontà dei genitori passa in secondo piano.

L'Alta Corte di Londra ha disposto la sospensione dei trattamenti vitali. La famiglia ha invece chiesto di trasferirla all'ospedale Bambino Gesù di Roma, che si è offerto di seguirla e di prestarle cure specialistiche.

È nata una querelle giudiziaria. La premier Giorgia Meloni ha convocato un Consiglio dei ministri lampo ed è stato dato l'ok al conferimento della cittadinanza italiana. La decisione è stata presa per consentire il trasferimento a Roma. Il governo si è anche impegnato a coprire "i costi dei trattamenti sanitari che saranno ritenuti necessari".

Poi il console italiano a Manchester nella sua funzione di giudice tutelare ha emesso un provvedimento di urgenza, dichiarando la competenza del giudice italiano e autorizzando l'adozione del piano terapeutico proposto dall'ospedale Bambin Gesù di Roma e il trasferimento della minore.

La parola è tornata alla giustizia inglese che ha decretato la sospensione dei trattamenti in ospedale o in hospice e non a casa, contrariamente a volontà famiglia.

È stato quindi presentato ricorso dai legali inglesi che rappresentano la famiglia Gregory, in collaborazione con l'associazione Pro Vita & Famiglia onlus e l'ex senatore leghista e avvocato Simone Pillon, responsabili del lato italiano della vicenda. I legali hanno ottenuto un primo rinvio dell'orario di inizio dell'accompagnamento verso il fine vita per la neonata. Adesso la nuova decisione.

Cosa è la sindrome da deperimento mitocondriale di Indi

La malattia di cui soffre Indi è stata scoperta nel 2013 da ricercatori dell'università di Bari Aldo Moro in collaborazione con un'équipe israelo-palestinese. A evidenziare il traguardo messo a segno 10 anni fa è l'ateneo pugliese in una nota. Lo studio, ricorda, è stato pubblicato sul "Journal of Medical Genetics".

La patologia di cui soffre Indi - spiegano dall'ateneo di Bari - si chiama aciduria combinata D,L-2-idrossiglutarica. Si tratta di una patologia genetica causata da mutazioni del gene SLC25A1, che contiene le informazioni per produrre una proteina, il trasportatore mitocondriale del citrato, che nelle persone sane permette la fuoriuscita dai mitocondri di questo importante intermedio metabolico. La malattia si trasmette per via ereditaria ed è recessiva, cioè richiede la trasmissione di due copie del gene mutato da entrambi i genitori: se tutti e due sono portatori sani di una mutazione nel gene SLC25A1, ogni figlio avrà una probabilità del 25% di essere affetto dalla patologia, del 50% di essere portatore sano e del 25% di essere sano e non portatore della mutazione. Nei casi più gravi la malattia è progressiva e si manifesta con una forma di encefalopatia grave con crisi epilettiche fin dalla nascita, insufficienza respiratoria che richiede nelle forme più pesanti una dipendenza dal ventilatore, e malformazioni come quelle che impediscono la formazione del corpo calloso che collega i due emisferi del cervello, descritte per la prima volta nello studio firmato da UniBa.

Attualmente, per la maggior parte delle malattie mitocondriali non esiste una cura e per alcune mutazioni gravi come quella di Indi non sono disponibili terapie in grado di rallentare il decorso della malattia. Una speranza è rappresentata dallo sviluppo di terapie geniche. Con questo obiettivo, Palmieri e colleghi sono attivamente coinvolti nel Centro nazionale di ricerca 'Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a Rna', finanziato dal Pnrr, di cui l'università di Bari è uno dei nodi principali (Spoke).

