Coronavirus, il contagio corre: ''Indice Rt a 1,7''

L'analisi del direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza: ''La situazione epidemiologica in Italia continua a peggiorare, c'è un aumento dei ricoveri in terapia intensiva"

Continua a salire l'indice di contagio Rt in Italia, che in data odierna tocca quota 1,7. Il dato preoccupante è stato snocciolato dal direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, al termine della riunione della Cabina di regia: "La situazione epidemiologica di Covid-19 continua a peggiorare nel nostro Paese e si registra un Rt di circa 1,7. Abbiamo oltre 500 casi per 100 mila abitanti e quasi tutte le Regioni sono pesantemente colpite".

Rezza: ''Interventi più restrittivi nelle Regioni più colpite"

L'impennata di casi registrata nelle ultime settimane e il conseguente aumento dell'indice di contagio hanno fatto ripiombare diverse regioni nell'incubo del lockdown, anche se secondo Rezza, soprattutto in alcune zone, potrebbe essere necessario un ulteriore giro di vite: "Questa situazione giustifica interventi più restrittivi soprattutto nelle Regioni più colpite. Notiamo una tendenza all'aumento e soprattutto c'è un aumento dei ricoveri in terapia intensiva".

Oltre all'aumento dei positivi, quello che preoccupa maggiormente è l'affollamento delle terapie intensive, già oltre la soglia in diversi ospedali, con Rezza che, in videoconferenza, ha lanciato un appello: ''L'attuale situazione di Covid-19 necessita dell'adozione di comportamenti prudenti da parte di tutti i cittadini".

Cos'e' l'indice di contagio Rt

Quando si parla di indice Rt si fa riferimento al numero medio delle infezioni prodotte da ciascun individuo infetto dopo l’applicazione delle misure di contenimento della pandemia di Covid 19. Come spiegato anche dal ministero della Salute, questo indice permette di valutare l’efficacia nel tempo delle contromisure adottate per limitare la diffusione del coronavirus.