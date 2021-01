Coronavirus, tutti i nuovi timori per la curva dei contagi: "Indice Rt oggi a 0,99" 

Sarebbe oggi "pari a 0,99 in Italia l'indice Rt, che indica quante persone possono essere contagiate da un individuo che ha l'infezione. Lo indicano i calcoli riportati dall'Ansa del fisico Roberto Battiston, dell'Università di Trento, un risultato simile a quello fornito dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss).

Roberto Battiston: "Indice Rt a 0,99 in Italia"

"L'individuazione delle zone rosse, gialle e arancioni parte dal valore dell'indice Rt, ma non considera il grado di sviluppo dell'epidemia sul territorio", osserva Battiston."Va invece inclusa nella valutazione la quantità dei casi positivi nella regione perché sono i due valori insieme che determinano quanto rapidamente può ripartire l'epidemia con il rischio di saturare il sistema sanitario territoriale". Ricordiamo che quanto maggiore è il valore di Rt e tanto più elevato è il rischio di diffusione dell’epidemia. Se invece il valore di Rt fosse inferiore ad 1 ciò significa che l’epidemia può essere contenuta in maniera più agevole.

L’Rt indica quante persone possono essere contagiate da una sola persona in media e in un certo periodo di tempo in relazione all’efficacia delle misure restrittive – come le zone rosse, arancioni e gialle – volute dal governo per frenare l’avanzata del virus. Non è altro che un tasso di contagiosità che ci spieg quanto è contagioso il virus dopo l’applicazione delle restrizioni.

Covid: cosa succederà dal 7 gennaio in poi

Il ministro per la Salute, Roberto Speranza, il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione della maggioranza si sono riuniti nella prima domenica del nuovo anno per fare il punto sull'emergenza coronavirus. Nuovi divieti all'orizzonte? Varie le ipotesi sul tavolo. Nei weekend dopo il 7 gennaio il governo valuta di chiudere bar, ristoranti, negozi, centri commerciali. E di proibire gli spostamenti non essenziali. Si va verso un provvedimento ponte nel solco di una zona gialla rafforzata.

Gli ultimi dati con l'Rt in crescita e il tasso di positività in costante aumento gettano ombre lunghe sulle riaperture al pubblico di negozi, bar e ristoranti, e di un ritorno verso una normale quotidianità dei cittadini. Veneto, Liguria e Calabria con l'Rt sopra l'1 rischiano di ripartire dalla zona rossa, mentre Lombardia, Puglia, e Basilicata potrebbero finire in quella arancione. La decisione del governo dovrebbe arrivare entro l'Epifania, sulla base del nuovo rapporto che sara' presentato dall'Istituto superiore di sanita'. I numeri dei contagi degli ultimi giorni, pero', hanno fatto scattare un nuovo campanello di allarme.

Zona arancione il 4 gennaio 2021

Torniamo alle certezze: domani 4 gennaio l'Italia è tutta in zona arancione. In sintesi nella zona arancione:

si possono effettuare spostamenti all'interno del proprio comune liberamente dalle 5 del mattino alle 22;

si possono effettuare spostamenti al di fuori del proprio comune per fare visita a parenti e amici ma sempre all'interno della propria regione;

non si può uscire dalla propria regione;

ci si può spostare fuori dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, percorrendo una distanza non superiore a 30 chilometri e senza recarsi nel capoluogo di provincia;

Poi Italia ancora in rosso il 5 e 6 gennaio, e da giovedì 7 si tornerà al sistema a fasce. Resta da capire come si muoverà la girandola di colori che da diverse settimane sta interessando l'Italia, con l'obiettivo di limitare i contagi da Covid 19. La previsione pre-natalizia era che le regioni sarebbero ripartite tutte da dove erano rimaste, quindi in semplice fascia gialla, compreso l'Abruzzo che si trovava nella fascia arancione. Probabilmente non sarà così. "Dal 20 dicembre tutti i parametri più importanti sono in salita" dice a Repubblica Enrico Bucci, professore di biologia alla Temple University di Philadelphia. Con più di mezzo milione di infetti attivi sul territorio nazionale il rischio di un nuovo netto aumento dei contagi a gennaio c'è.