Covid, l'indice Rt ha smesso di scendere

Resta sotto la soglia epidemica di 1 l'indice di trasmissione di Covid-19 in Italia. Nel periodo 9-22 febbraio l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,75 (range 0,67-0,96), secondo quanto rileva l'ultimo monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute. Nel report della scorsa settimana il valore dell'Rt relativo al periodo 2-15 febbraio era di 0,73. Lo stesso andamento si registra per l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero: l'Rt è di 0,77 (0,75-0,79) al 22 febbraio, rispetto al valore di 0,76 del 15 febbraio.

Continua a calare l'incidenza di Covid-19 in Italia. La discesa prosegue a livello nazionale, arrivando a 433 casi ogni 100mila abitanti nel periodo 25 febbraio-3 marzo, rispetto ai 552/100mila del periodo 18-24 febbraio. La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è in leggera diminuzione16% contro il 18% della scorsa settimana. E' in aumento la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi 35% contro il 33%, come anche quella dei casi diagnosticati attraverso attività di screening, 49% contro il 48%. "Tutte le regioni/province autonome sono classificate a rischio basso per Covid-19" si legge nel report, e otto "riportano almeno una singola allerta di resilienza".

Anche il tasso di occupazione in terapia intensiva diminuisce attestandosi al 6,6% contro l'8,4% della rilevazione del 24 febbraio. Andamento che si conferma anche per le aree mediche a livello nazionale: in questo caso il tasso di occupazione è sceso dal 18,5% al 14,7%.