Coronavirus: cos'è l'indice Rt, "termometro" del contagio 

Dall'inizio della pandemia sentiamo parlare dell'indice Rt (erre con ti), utilizzato come parametro per misurare la trasmissibilità di una malattia infettiva. Da inizio ottobre questo dato è tornato sopra l'1 in Italia, arrivando anche a 2 nella zona di Milano. Ma di cosa si tratta? Vediamolo insieme.

Cos'e' l'indice Rt

Quando si parla di indice Rt si fa riferimento al numero medio delle infezioni prodotte da ciascun individuo infetto dopo l’applicazione delle misure di contenimento della pandemia di Covid 19. Come spiegato anche dal ministero della Salute, questo indice permette di valutare l’efficacia nel tempo delle contromisure adottate per limitare la diffusione del coronavirus.

Rt e R0, quali sono le differenze

Un altro indice che abbiamo sentito spesso nominare in questi mesi di emergenza sanitaria è R0 (erre con zero), che invece è relativo alla riproduzione di base, ossia la quantità di individui che, in media, vengono contagiati da una persona con una malattia infettiva. Si tratta di un dato relativo ad una popolazione totalmente esposta alla patologia, condizione che si verifica all’inizio di un’epidemia. Invece, l'indice Rt, è legato alla situazione in evoluzione e viene influenzato dalle varie misure restrittive che vengono applicate sul territorio per ridurre il contagio e l'espandersi dell'epidemia. Proprio per questo motivo, con il passare del tempo, è stato utilizzato con maggiore frequenza l'indice Rt rispetto a R0.

Il calcolo del valore Rt

L'indice Rt non è altro che il differenziale sulla base del numero dei contagi avvenuti nei giorni precedenti. È un valore che va interpretato insieme ad altri dati. Ad esempio, in alcune zone con una bassa incidenza di casi da Covid, anche piccole oscillazioni nei numeri, dovute ad un aumento dei tamponi eseguiti, possono comportare variazioni sui singoli parametri.