''Otto ore con il paziente in ambulanza'': l'infermiera ''crolla'' sul volante

Otto ore in fila al volante di un'ambulanza, in attesa di entrare al pronto soccorso dell’ospedale di Villa Sofia a Palermo con il paziente a bordo. L'infermiera del 118 che si addormentata stremata: una nuova immagine diventata in poco tempo simbolo di questa nuova ondata dell'epidemia di coronavirus.

L'immagine è stata condivisa sui social da uno dei sanitari del 118, che scrive: ''Sto pensando a ciò che ho vissuto oggi assieme alla mia équipe, vestiti per otto ore di fila con un sospetto in ambulanza poi essere positivo, otto ore interminabili e ancora non è finita…''. Una foto che rende bene l'idea degli effetti dell'enorme mole di lavoro che il personale sanitario deve sostenere da quando è iniziata la pandemia. Una foto che arriva a poche ore da un altro scatto 'iconico', quello degli operatori sanitari stremati, seduti su una panchina vicino all'ospedale di Cagliari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutte immagini che mostrano la situazione di crisi degli ospedali, in Sicilia e non solo: in questo caso, mentre i pazienti positivi attendono di essere visitati nei reparti covid, le ambulanze attendono in fila, con il personale ed il paziente che non possono muoversi, anche per diverse ore. L'infermiera stremata di Palermo ha iniziato l'intervento alle 10 del mattino e lo ha concluso alle 18, quando è arrivato l'esito positivo del tampone.