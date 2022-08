Torna in Italia dopo le vacanze a Madrid e si scopre infetto da vaiolo, Covid e Hiv

Un uomo siciliano, reduce da un soggiorno a Madrid nei giorni compresi tra il 16 e il 20 giugno, si trova a dover convivere contemporaneamente tre virus: Hiv, Sars-Cov-2 e monkeypox. Gli esami di laboratorio hanno infatti confermato le concomitanti infezioni. Gli specialisti del policlinico Rodolico-San Marco di Catania e dell'ospedale universitario Paolo Giaccone di Palermo, raccontano il caso clinico sul Journal of Infection, la rivista della società britannica degli infettivologi. Nove giorni dopo essere rientrato nel capoluogo etneo, l'uomo ha iniziato ad avvertire febbre (temperatura superiore a 39), astenia, mal di gola, mal di testa e ingrossamento dei linfonodi inguinali. Poi il 3 luglio la conferma: l'uomo era positivo a Sars-CoV-2.

Nessuna necessità di ricovero, ma sul corpo del paziente sono comparse le prime pustole: si scopre così la concomitante infezione da vaiolo delle scimmie. L'uomo ha poi spiegato di aver avuto rapporti omosessuali non protetti durante la vacanza in Spagna, epicentro dell'epidemia da vaiolo delle scimmie in Europa.

Nel reparto di malattie infettive dell'ospedale poi è risultato positivo alla ricerca degli anticorpi contro HIV, nonostante un analogo esame effettuato nell'autunno dello scorso anno avesse dato esito negativo.