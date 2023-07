Il video dell'influencer che mangia il pollo crudo in diretta

Justyna Kwasniewicz si definisce "Medico Olistico", specializzato in "Medicina Alternativa & Naturale". L'influencer ha deciso di far parlare di sè riprendendosi in video mentre mangia pollo crudo. I rischi legati all'assunzione di pollo non cucinato sono noti e causati dai batteri che normalmente vengono eliminati con la cottura: salmonella, Escherichia coli e Campylobacter, per citarne alcuni. Ma l'influencer ha deciso di fare questa prova live, per il suo pubblico, provando anche ad argomentare la sua scelta.

Il video dell'influencer che mangia pollo crudo

"Moltissime volte mi dite: 'Come si fa a mangiare carne cruda?' Questo è un pezzo di pollo che sto dando ai miei cagnolini. Questo è il petto ed è buonissimo, è super buono - dice Justyna Kwasniewicz mentre assaggia il pezzo di pollo -. Se lo provate non mangerete mai più la carne cotta. Fidati, è morbidissimo, una delizia".

L'influencer ha poi spiegato le sue ragioni, sottolineando che: "Vi hanno spaventato sui parassiti: tutte cavolate. Il cibo crudo è quello che fa per noi. Se non è buono scartatelo e datelo al gatto. Lo stesso vale per la bistecca e l'agnello. Chiaro che se non siete abituati non potete mangiare un Kg di pollo, se no andate in ospedale. Dovete addestrare i vostri batteri nello stomaco, ma gradualmente potete inserire crudi nella vostra dieta. L'importante ci sia buon odore e buon sapore: è semplice".

Kwasniewicz ha precisato che è la prima volta che si mostra mentre mangia cibo crudo: "La gente è strana, si stupisce e si spaventa, non lo faccio vedere mai. Anche se rischio tanto mi sacrifico per voi. Però è veramente buona. La prossima volta assaggiate dal macellaio il petto di pollo, senza cucinarlo e vedrete che delizia. Il cibo crudo non ha bisogno di nulla e contiene l'acqua. Se lo cucinate dovete aggiungere sale, zucchero e spezie".

Burioni: "Non mangiatelo anche se qualche fesso lo fa"

"Con queste temperature bisogna stare attentissimi con il cibo - ha scritto in un tweet Roberto Burioni -. Consumate con cautela e solo se perfettamente conservati (significa in frigo) alimenti nei quali i batteri possono replicarsi facilmente. Non mangiate pollo crudo anche se qualche influencer fesso lo fa", ha detto il virologo italiano riferendosi, forse, indirettamente alla vicenda.

