Influencer vuole "scroccare" una pizza, ma le arriva il conto e si infuria

Pensava di mangiare gratis. E invece no, non è andata così. Un'influencer, dopo aver cenato nella pizzeria di Errico Porzio sul lungomare di Napoli e postato su Instagram delle storie positive sull'esperienza vissuta nel locale, le avrebbe poi cancellate quando ha capito di dover pagare il conto. A raccontare la vicenda è lo stesso imprenditore campano, titolare di diverse pizzerie a suo nome. Porzio, tramite la sua pagina Facebook, ha raccontato quello che è successo e ha pubblicato il messaggio della "pseudo influencer" che si è lamentata del conto, che a suo dire non avrebbe dovuto pagare "perché per me è lavoro".

"Ciao ragazzi, grazie ancora per la pizza personalizzata, per le foto e per ago e cotone soprattutto - scrive l'influencer ai gestori della pizzeria -. Mi sono trovata costretta ad eliminare video e foto dalle mie storie perché, come immaginerete sicuramente, per me è lavoro. Non sponsorizzo gratuitamente aziende, al massimo mi occupo di scambio merce/servizio. Dunque recensisco positivamente l'azienda o il prodotto da sponsorizzare in cambio del servizio o del prodotto stesso offerto gratuitamente. Apprezzo la vostra cordiale accoglienza, però, insomma, capirete che il lavoro è lavoro! Immaginavo di strutturare una collaborazione reciproca ma dal momento che questo non è avvenuto mi sono trovata costretta ad eliminare i contenuti. Arrivederci, ci rivedremo", conclude la ragazza.

L'imprenditore ha risposto così all'influencer: "Premettendo che io non ero presente, che non l'ho invitata e non sapevo neanche chi fosse, ma mi sembra di aver capito che questa pseudo influencer sia stata a mangiare nella nostra pizzeria sul lungomare. Contenta e soddisfatta ha fatto delle storie su Instagram ma poi dopo averle presentato il conto le ha cancellate. Ditemi che è uno scherzo".

Continua a leggere su Today.it...