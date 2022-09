Arriva l'influenza, Rezza: "Sarà ad alta intensità, serve co-vaccino"

"Il momento è molto delicato. Ci aspettiamo una stagione influenzale ad alta intensità". A mettere in guardia è Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione al ministero della Salute. "Quest'anno - spiega intervenendo a Roma al convegno 'La gestione del paziente fragile nella nuova stagione vaccinale autunnale - abbiamo tutte le condizioni per numeri alti perché saremo senza protezioni come mascherine e distanziamento, ma con una popolazione ampiamente suscettibile perché il virus influenzale ha circolato poco nei due anni precedenti. Quindi è importante vaccinarsi".

Per completare il nuovo Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV) "mancano due giorni lavorativi: i miei collaboratori - spiega Rezza- devono rivedere i commenti, raccoglierli e stilare la versione definitiva. Le elezioni sono alle porte, il ministro della Salute sta per terminare il mandato e, prima di andare via, firmerà i vari piani che sono in dirittura d'arrivo, incluso quello per la prevenzione vaccinale e quello contro antibioticoresistenza".

"Due anni fa si sono vaccinati tutti contro l'influenza, non c'era per il Covid. L'anno scorso tutti a vaccinarsi contro il Covid e all'influenza non ci ha pensato nessuno. Quest'anno - ha proseguito - abbiamo una stagione complicata: abbiamo diversi vaccini anti Covid che stanno arrivando. È stato approvato Omicron 1, ieri è stato approvato uno dei due bivalenti Omicron 5, far capire che la differenza è poca sarà difficile, in più dobbiamo affrontare l'antiinfluenzale. Dal punto di vista comunicativo sarà molto difficile". "La gente ha paura del Covid semmai e non dell'influenza. Per l'influenza è difficile rialzare le coperture vaccinali se la percezione del rischio non è alta. La cosomministrazione è un vantaggio, diminuisce il numero di sedute da fare, sia per il vaccinando che per il medico. Bisogna puntare sulla cosomministrazione, ma anche lasciando alternative", ha concluso.

Perché importante il vaccino anti influenzale

"L'influenza è spesso considerata una patologia banale e caratterizzata 'solamente' da febbre e dolori generalizzati. L'anziano sappiamo essere una delle maggiori categorie a rischio e il primo sintomo per questa categoria può essere una caduta. Per questo non è semplice intercettare la malattia, le ricadute e le complicanze sono spesso sottostimate". Lo ha detto la professoressa Stefania Maggi dirigente di ricerca CNR dell'Istituto di Neuroscienze. "Le complicanze- ha proseguito Maggi- per questa categoria fragile della popolazione sono davvero gravi e non solo per l'apparato respiratorio. Dati recenti hanno confermato come post-influenza questi pazienti possano avere come conseguenza delle neuroinfiammazioni. In Danimarca, tramite i dati raccolti in registri, è stato stimato nell'anziano post influenza un aumento del 73% della malattia di Parkinson ma anche di demenze". Da altri studi emerge come il "15% degli anziani residenti in Rsa- prosegue la professoressa- dopo l'infleuenza possono riportare quelle che gli esperti definiscono 'disabilità catastrofica' provocata da una caduta o da un ictus. Sappiamo anche che in questi soggetti fragili, a seguito dell'influenza, si registra una aumentata possibilità di ospedalizzazione e un più 90% di decessi. Emerge anche che si origina un aumento dei costi per il sistema sanitario nazionale (Ssn)". La prevenzione dell'influenza è un must e "il vaccino è un'arma di prevenzione importantissima. Non si vede solo in termini di risposta anticorpale ma anche evitamento dell'ospedalizzazione. Sul 'vaccino antinfluenzale ad alto dosaggio' abbiamo aspettative elevate. Ciò è dovuto ad uno studio randomizzato su 32mila over 65enni ed è emerso che il vaccino ad alto dosaggio ha una superiorità di efficacia del 24% rispetto al vaccino standard. Anche il Cdc, evidenza maggiore efficacia del 'vaccino ad alto dosaggio' da usare soprattutto nel paziente anziano. "In Italia gli 80enni aumentano molto dal punto di vista demografico. Perciò il vaccino contro l'influenza, nell'anziano, è importante ed evita l'impatto pesantissimo su Ssn e famiglie, ma bisogna migliorare la comunicazione e promuovere azioni sinergiche per sfruttare il miglior piano vaccinale", ha concluso l'esperta.