Influenza, l'Australiana blocca a letto gli italiani: "Torniamo a usare le mascherine"

L'influenza è arrivata in anticipo rispetto alle previsioni e, dopo due anni in cui era "sparita" come riflesso delle restrizioni anti Covid, ha già messo ko migliaia di italiani colpendo soprattutto i più piccoli. La febbre è il sintomo più comune e spesso, proprio per la temperatura che resta oltre la norma per diversi giorni, i pazienti finiscono con affollare studi medici e pronto soccorso. Vaccino e mascherina sono i due strumenti da usare secondo gli specialisti, che invitano a non intasare le sale d'aspetto.

Pregliasco: "Australiana può fare fno a 20mila morti"

Fabrizio Pregliasco, virologo e professore all’Università Statale di Milano, a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, azzarda una previsione: "L’Australiana, che è già arrivata, renderà la stagione molto tosta. Farà dei morti, come sempre, e il range delle persone che vengono a mancare per l’influenza vanno dai 5mila ai 20mila". Il picco secondo Pregliasco: "sarà nel periodo natalizio quando si arriverà a 150mila casi giornalieri, per un totale stagionale di 10 milioni di casi a Capodanno”.

"Vogliamo mandare un messaggio visto l'allarme sull'incremento dei casi d'influenza: avere la febbre non è una emergenza soprattutto nei bambini, anche se è alta e protratta nel tempo", spiega all'Adnkronos Salute Fabio De Iaco, presidente della Simeu, Società italiana di medicina dell'emergenza-urgenza. E allora cosa fare se si ha la febbre? Per De Iaco "occorre monitorare, parlare con il pediatra o per gli anziani con il proprio medico di famiglia. E poi, se davvero si vuole venire in pronto soccorso, prepararsi perché nella maggioranza dei casi sarà assegnato un codice basso e ci sarà una lunga attesa. Mi dispiace dirlo, ma la situazione è questa e dobbiamo evitare di intasare i pronto soccorso". Non solo niente corsa in ospedale, ma niente antibiotico senza un reale bisogno. "Gli antipiretici vanno somministrati puntualmente e nelle dosi giuste, senza la corsa all'antibiotico che è ingiustificata di fronte a una malattia virale e in assenza di segni di sovrapposizioni batteriche", conclude il presidente Simeu.

"Torniamo a usare la mascherina nei luoghi affollati"

Da un lato i medici tendono a evitare allarmismi, dall'altro però richiamano al rispetto norme che possono evitare i contagi a dismisura. Iniziando dalla mascherina "scoperta" dai cittadini con il Covid.

"Dobbiamo anche capire che nel 'calderone influenza' finiscono anche altri virus parainfluenzali, quelli sinciziali e anche Coronavirus umani come l'Oc43 che da cent'anni è tra noi e ci porta il raffreddore. A questo punto il consiglio è che, se aumentano i casi, forse terrei la mascherina sui mezzi pubblici e nei luoghi affollati, soprattutto per gli anziani e i fragili. Senza reintrodurre l'obbligo come stanno pensando in Francia, ma raccomandandola", sottolinea all'Adnkronos Salute Massimo Ciccozzi, responsabile dell'Unità di Statistica medica ed epidemiologia molecolare della Facoltà di Medicina e chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma. L'attenzione anche in questo caso è agli ospedali "non devono essere intasati dall'influenza. Per questo il ragionamento sul ritorno della mascherina, come raccomandazione, potrebbe evitare che tanti casi finiscano nei pronto soccorso".

"Noi medici di famiglia in Lombardia - racconta sempre all'Adnkronos Salute è Paola Pedrini, segretario generale della Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) Lombardia - abbiamo gli studi molto pieni e c'è di tutto in realtà: non solo influenza, ma anche Covid. Si fa il tampone per scrupolo, per escludere Sars-CoV-2, e invece ne troviamo ancora alcuni positivi, anche se l'impressione è al momento che Covid sia inferiore alle sindromi influenzali, ma questo virus c'è ancora. C'è davvero tanta sintomatologia: influenzale, prime vie respiratorie, febbre, e così via. Il classico di questi virus di stagione. E la situazione è già esplosa, peggio degli ultimi anni e del pre-Covid. Sicuramente". Anche per Pedrini sono due le vie da seguire: "fare il vaccino antinfluenzale", ma anche a "recuperare l'uso della mascherina, che stiamo un po' dimenticando. Vale per il Covid, ma anche per questi virus. Sicuramente sarebbe un aiuto: è quello che ci ha protetto negli anni passati e può aiutarci ancora". Per Pedrini è importante insistere un po' su questo messaggio: "La mascherina - osserva - può essere di grande aiuto, per ridurre soprattutto la diffusione" dei virus respiratori in questo momento di altissima intensità".