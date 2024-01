Influenza: perché c'è il rischio di una nuova impennata di casi

L'influenza dilaga e il ritorno degli studenti tra i banchi rischia di peggiorare le cose. L'ultimo report dell'Istituto superiore di sanità, riferito al periodo compreso tra il 25 dicembre e il 1° gennaio, fotografa una situazione stabile ma che desta comunque qualche preoccupazione. Gli italiani costretti a passare le feste al letto sono stati più di un milione, per la precisione 1.027.000, con un'incidenza pari 17,5 casi per mille assistiti (contro i 17,7 della settimana precedente). Secondo gli esperti, un'incidenza così alta non era stata mai registrata negli ultimi 15 anni. Il picco "non è stato raggiunto" spiega all'Adnkronos Salute Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di Statistica medica ed epidemiologia della Facoltà di medicina e chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma. "Per averne la certezza - sottolinea il camice bianco - serve avere dati che certifichino la discesa dei casi. E questo non sta avvenendo".

Il peggio potrebbe non essere alle spalle. "Con il ritorno a scuola dei bambini e dei ragazzi, la ripresa a pieno ritmo del lavoro e gli autobus di nuovo pieni, possiamo aspettarci una piccola impennata di casi", dice ancora Ciccozzi. Che sulle prossime settimane è pessimista: la ripresa delle attività scolastiche, spiega, "favorirà la diffusione non solo dell'influenza ma anche dei tanti virus respiratori che stanno circolando, come l'adenovirus, i sinciziali respiratori, ma anche patogeni gastrointestinali".

Anche Matteo Bassetti teme un'ulteriore diffusione del virus. Per questo, dice all'Adnkronos, "si deve dare una raccomandazione forte alle mamme e ai papà: se i figli non stanno bene di tenerli a casa o di mandarli a scuola con la mascherina. Perché il rischio è che questa settimana si possano disseminare ulteriormente i virus respiratori con bambini che si infettano o si reinfettano a scuola e portano a casa il problema. Abbiamo davanti questa incognita importante, speriamo bene".