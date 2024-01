Influenza, il picco è superato. Bassetti: "Il sistema sanitario stava per saltare in aria"

Il picco è stato raggiunto e superato, ma l'incidenza resta alta. Nella prima settimana del 2024 sono stati registrati 16,5 casi per mille assistiti, mentre il dato della settimana precedente era pari a 18,3. A dirlo è l'ultimo bollettino della sorveglianza RespiVirNet pubblicato oggi. Scende anche la proporzione dei campioni positivi all'influenza sul totale dei campioni analizzati (34% contro 46%). Nell'ultima settimana, i casi stimati di sindrome simil-influenzale, rapportati all'intera popolazione italiana, sono circa 1.027.000 (erano 1.042.200 sette giorni prima) per un totale di circa 6.719.000 casi a partire dall'inizio della sorveglianza.

L'incidenza è in lieve aumento solo nei bambini al di sotto dei cinque anni in cui l'incidenza è pari a 48,7 casi per mille assistiti (47,5 nella settimana precedente), stabile negli adulti e anziani. Tutte le Regioni e province autonome, tra quelle che hanno attivato la sorveglianza, registrano un livello di incidenza delle sindromi simil-influenzali sopra la soglia basale, tranne la provincia di Bolzano. In cinque Regioni è stata raggiunta la soglia di intensità 'molto alta' dell'incidenza (Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Abruzzo, Campania).

"Anche se è sempre difficile fare previsioni sull'andamento della stagione, un calo così netto fa pensare che il picco sia stato raggiunto - afferma Antonino Bella, responsabile della sorveglianza epidemiologica RespiVirNet e curatore del bollettino epidemiologico -. Sono comunque possibili oscillazioni 'al rialzo', soprattutto nei bambini, favorite dalla riapertura delle scuole".

Bassetti: "Siamo un una fase di plateau"

"Meno male che è stato raggiunto il picco dell'influenza, perché se continuavano a crescere i casi il Servizio sanitario saltava per aria". A dirlo, raggiunto dall'Adnkronos, è Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive all'ospedale Policlinico San Martino di Genova. "Siamo in una fase di plateau - ha aggiunto Bassetti -, ma molto alta e questo non ci rende proprio tranquilli. Anche solo aver raggiunto il picco è positivo, ma ora ci sarà una fase di stabilizzazione e non siamo fuori dalla circolazione dei virus influenzale. Ci vorrà del tempo per avere un ritorno alla pressione normale sui pronto soccorso".

I dati sul Covid

Oggi sono usciti anche i dati sull'epidemia da coronavirus. I numeri dicono che il virus è in ritirata e comunque l'impatto sul sistema sanitario non è molto rilevante. I morti sono stati 355, -4,3% rispetto ai 7 giorni precedenti (371). Il trend positivo prosegue anche per i ricoveri. Il tasso di occupazione in area medica al 10 gennaio è pari all'8,2% (5.131 ricoverati), rispetto al 10,1% (6.320 ricoverati) del 3 gennaio. Il tasso di occupazione in terapia intensiva al 10 gennaio è pari al 2,4% (213 ricoverati), rispetto al 2,8% (246 ricoverati) del 3 gennaio.