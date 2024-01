Due morti in pochi giorni per influenza H1N1: perché non c'è allarme

A Vicenza si sono registrati due morti in tre giorni per virus A H1N1, la cosiddetta "influenza suina". Un primo paziente, un 55enne, era morto nella giornata di domenica 7 gennaio; lunedì, per la stessa malattia, è morto un paziente di 47 anni, che da giorni era un condizioni disperate.

Influenza H1N1: i chiarimenti

Altri tre pazienti, tra cui una donna, gravissima, sono ricoverati in terapia intensiva per le complicanze della patologia, come la polmonite interstiziale. L'Asl di Vicenza ha lanciato un appello a vaccinarsi quanto prima con il vaccino antinfluenzale diffuso in questa stagione.

In serata martedì la direzione Sanità della Regione Veneto ha però chiarito come sia sbagliato accomunarla alla variante V dell'H1N1 (la vera e propria suina): "Questa fase dell'anno è caratterizzata dalla circolazione del virus H1N1 pdm09 (Pandemic disease Mexico 2009): si tratta - sottolineano - del virus influenzale che circola in modo diffuso in tutte le stagioni influenzali dal 2009. Chiamarlo virus da influenza suina è un retaggio mediatico che fa pensare a un virus non stagionale".

Non c'è, al momento, alcun nuovo caso di "influenza suina", bensì contagi da virus H1N1, nell'ambito della normale ondata influenzale che sta coinvolgendo ampie porzioni di popolazione nei mesi freddi. Le persone contraggono l'infezione dal virus influenzale di tipo H1N1 allo stesso modo in cui prendono l'influenza stagionale. Si diffonde da persona a persona tramite le goccioline contenute nello starnuto o nel colpo di tosse.

Tre ricoverati in Ogliastra

Anche all'ospedale di Lanusei in Ogliastra, in Sardegna, due persone sono in terapia intensiva e altre tre hanno richiesto il ricovero: si trovano nel reparto di Medicina. L’Asl ha assicurato che non c’è alcun allarme, ma ha invitato la popolazione a mantenere alta l'attenzione e ha raccomandato anche una buona igiene respiratoria e il lavaggio regolare delle mani.

I sintomi

I sintomi dell’influenza sono rappresentati da rinorrea (naso che cola), faringite (mal di gola), tosse, febbre, malessere generale e astenia (stanchezza), in alcuni casi possono insorgere difficoltà respiratorie (dispnea, cioè respiro affannoso) che rappresentano un campanello d’allarme. Questo può capitare quando l’influenza colpisce le basse vie respiratorie (polmonite influenzale)