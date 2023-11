Il mare dentro le case: "Dobbiamo prendere i paesi e spostarli"

Il 2023 potrebbe essere ricordato come l'anno degli eventi estremi in Italia. Il problema è che il ritmo dei cambiamenti climatici è in aumento e fenomeni come inondazioni, alluvioni e frane saranno sempre più frequenti. Dopo le distruttive alluvioni del centro Italia in Emilia Romagna e Marche, a novembre 2023 è stato il turno della Toscana, a cui si sono aggiunte delle inondazioni che hanno colpito anche la Liguria.

L'uomo ha costruito dove non doveva e ha messo a rischio il territorio. La costa è tra i problemi da gestire, tra processi di erosione e innalzamento del livello dei mari. Diverse località italiane potrebbero finire inondate e le scene già viste di piazze e case sott'acqua mare potrebbero diventare una tragica normalità. Cosa accadrà ai milioni di italiani che vivono sulle coste? Today.it ha intervistato due esperti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) per capire cosa si può fare.

Le inondazioni in Liguria e Toscana: un buon esempio

Durante la tempesta Ciaran di novembre 2023, mentre in pianura i fiumi esondavano, sulla costa il mare "entrava" letteralamente nei paesi. Gli esempi: come si vede dal video sotto, a Marina di Pisa l'acqua è arrivata oltre il lungomare, fin dentro il centro abitato.

In Liguria, a Portofino, il mare si è riversato nella storica piazzetta: nel video si vedono i turisti messi in fuga.

Pochi chilometri più in là, a Camogli, uno degli storici ristoranti fronte mare, il "Golfo Paradiso", è collassato sotto la forza delle onde.

Questi eventi estremi in Liguria e Toscana sono un buon esempio di quello che potrebbe accadere in altre zone d'Italia. Sappiamo che le aree che hanno subito di più i danni della tempesta Ciaran erano anche quelle considerate più a rischio. Esempio: la mappa sotto, elaborata ed estratta da Today.it a partire dal Piano gestione rischio alluvioni per l'area di Portofino è di colore blu scuro, che indica il massimo livello di pericolosità.

"L'onda di tempesta" porta il mare nelle case

Ma cosa è successo di preciso? Ne abbiamo parlato con Filippo D'Ascola, esperto di erosione costiera all'Ispra. Tanti fattori possono "spingere" il mare dentro il territorio, a breve e lungo termine. Uno di questi è lo "storm surge", che potremmo tradurre come "onda di tempesta", proprio come successo a Marina di Pisa e Portofino.

"Come schiacciare un tubetto di dentrifricio".

"Funziona come se si schiacciasse un tubetto di dentifricio, tutto viene compresso verso la direzione desiderata - spiega a Today.it D'Ascola - Molto dipende anche da composizione e pendenza del fondale. In Liguria c'è molta costa alta, in Toscana è invece più bassa ed esposta e si prende tutto quello che una tempesta gli scaglia contro", dice l'esperto dell'Ispra.

Pur essendo un "porto naturale" Portofino è stata sommersa dall'acqua. All'aumento degli eventi estremi causati dai cambiamenti climatici dobbiamo aggiungere anche l'innalzamento del livello dei mari. "Il livello dei mari si è alzato e può solo aumentare - spiega D'Ascola - Le stime sono difficili da fare ma tra 100 anni potrebbe esserci anche un metro d'acqua in più". E come si vede dalla mappa sotto estratta dai database Ispra, negli ultimi 30 anni l'aumento è evidente: l'innalzamento del livello dei mari è già in corso.

Cosa può succedere più in là? L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) ha simulato uno scenario: da qui al 2100 circa 40 aree costiere italiane rischiano di finire sott'acqua. Ad esempio, sotto trovate la mappa di Follonica, sempre in Toscana: le aree in blu sono quelle che potrebbero andare sott'acqua.

L'uomo si "frega" la costa ma il mare non perdona

Le coste italiane soffrono di altri problemi e sono state già distrutte dall'uomo che ha costruito dove non poteva. Secondo i dati Istat, oltre 20 milioni di italiani vivono in comuni costieri, più di un terzo della popolazione totale. Per questi motivi l'Italia è esposta al fenomeno dell'erosione costiera, con larghi tratti di litorale che sono stati tolti alla natura.

L'equilibrio naturale su cui si reggeva la spiaggia è stato stravolto e così il mare si è preso tutto. "La spiaggia si regge su un equilibrio tra terra e mare, con la sabbia che viene trasportata dal mare e quella che viene dispersa" dice D'Ascola dell'Ispra a Today.it.

I fiumi sono decisivi per una spiaggia, perché portano a valle tutti i sedimenti di cui un litorale ha bisogno per sopravvivere. La foto sotto elaborata dal programma Copernicus dell'Ue mostra i sedimenti riversati nel mare Adriatico dopo le piogge portate dalla tempesta Ciaran e dà un'idea di quanta sabbia possa "viaggiare" grazie ai fiumi.

Ma se l'uomo modifica anche i fiumi i problemi aumentano: "Bisogna gestire tutto quello che c'è a monte per far arrivare i sedimenti alle spiagge ma serve mettere d'accordo diverse entità territoriali e in Italia è difficile - spiega l'esperto di erosione costiera dell'Ispra -. Dobbiamo lavorare sui fiumi: se ci sono le cave che portano via i sedimenti per fare il cemento o non si gestiscono le dighe esistenti le spiagge muoiono".

"Quando c'è una mareggiata le onde smontano la duna, spargendo la sabbia sul litorale. Ma se al posto delle dune ci sono manufatti umani e stabilimenti balneari la spiaggia non si alimenta. Mantenerle naturali è decisivo". Purtroppo, sappiamo che la natura lungo le coste italiane è poca.

"Occupare ancora suolo non è più sostenibile"

Tra il 2006 e il 2019, secondo i dati Ispra sono stati modificati 1.771 km di costa naturale bassa, pari al 37,6% del totale. E le tendenze non migliorano: "Dobbiamo tendere al consumo di suolo zero al 2030, ma nell'ultimo anno abbiamo rilevato che il suolo occupato è in crescita - dichiara a Today.it Michele Munafò di Ispra, tra i curatori dell' Atlante nazionale del consumo di suolo 2023 - Dal punto di vista ambientale non è sostenibile. Questi eventi estremi saranno sempre più frequenti ma non ci toglie la responsabilità di adattare i territori senza aggravare ulteriormente la situazione".

"Se continuiamo a costruire in aree soggette a fenomeni di allagamento o frane non facciamo che aumentare l'esposizione di edifici, beni e persone a questi problemi. Quando consumiamo suolo andiamo anche ad aumentare il rischio, impermeabilizzando il terreno: se prima l'acqua passava, ora non più, fatto che ne aumenta la pericolosità: un cane che si morte la coda".

Se le coste italiane finiscono sott'acqua spostiamo le città?

Considerato lo scenario, cosa fare con le coste italiane? Dal 2010 al giugno 2023, secondo l'Osservatorio Città Clima di Legambiente, nei comuni costieri ci sono stati 712 eventi meteo estremi su 1.732 eventi totali e che hanno causato 186 vittime su un totale di 331 in tutta Italia.

Abbiamo visto la presenza consistente di popolazione lungo i litorali italiani. Ad esempio, secondo i dati della regione Liguria l'80 per cento della popolazione vive sulla costa. Come proteggerla? Nel dibattito scientifico si parla di "arretramento strategico": "Ormai si va nell'ottica di arretrare il tutto, prendere l'abitato e spostarlo più dietro - dice a Today.it D'Ascola dell'Ispra.

Dello stesso avviso l'altro esperto che abbiamo intervistato, Munafò: "Dovremmo liberare spazi e aumentare la naturalità. Per quello che c'è già possiamo metterlo in sicurezza ma anche delocalizzarlo: dobbiamo pensare che alcune costruzioni in aree a rischio vengano spostate, con demolizioni mirate per spostare tutto in altre aree".

Alluvioni, frane, inondazioni: il territorio e la popolazione sono assediati, bisogna proteggerli: ne va della loro stessa esistenza. Il ritmo del cambiamento climatico causato dall'uomo impone delle scelte, anche drastiche.

