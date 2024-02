Aria irrespirabile: le città maglia nera di smog nel 2023

Nelle città italiane la lotta allo smog è ancora in salita. Sono ancora troppi, e per troppi giorni, i centri urbani che sforano i limiti massimi di inquinanti atmosferici previsti dalle normative. È quanto emerge dal nuovo report di Legambiente "Mal Aria di città 2024", redatto nell'ambito della "Campagna città pulite".

In sintesi, lo scorso anno 18 città sulle 98 monitorate, hanno superato gli attuali limiti normativi per gli sforamenti di PM10 (35 giorni all'anno con una media giornaliera superiore ai 50 microgrammi/metro cubo).

Quali sono le città più inquinate

In vetta alla classifica (negativa) per qualità dell'aria c'è Frosinone, con 70 giorni di sforamento, seguita da Torino con 66 e Treviso con 63. Seguono a stretto giro poi Mantova, Padova e Venezia, con 62 giornate oltre i limiti massimi di inquinanti giornalieri.

Rispetto al biennio precedente si è registrato un miglioramento: nel 2021 erano state 29 le città fuorilegge e 31 nel 2022. Ma non è ancora abbastanza. A preoccupare gli esperti è infatti il difficile raggiungimento degli obiettivi fissati per l'immediato futuro: se fossimo nel 2030 - per il quale sono stati fissati nuovi target - ad oggi risulterebbero fuorilegge il 69% delle città.

"Nonostante una riduzione dei livelli di inquinanti atmosferici nel 2023 le città faticano ad accelerare il passo verso un miglioramento sostanziale della qualità dell’aria", sottoline Legambiente nel report.