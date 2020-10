La preside che chiama i carabinieri perché l'insegnante è senza mascherina in classe

La preside segnala a un docente che è senza la mascherina in classe e ne nasce una discussione vivacissima che porta addirittura all’arrivo della forza pubblica.

Racconta La Stampa che l’episodio è accaduto ieri mattina al liceo scientifico «Antonelli», in via Toscana a Novara, dove la dirigente scolastica, Silvana Romeo, si è recata in una classe per sollecitare un docente all’utilizzo della mascherina protettiva.

A quanto pare la professoressa si è rifiutata e così la dirigente scolastica ha dovuto chiamare i carabinieri.