Instagram limita i contenuti politici (anche se non sa bene quali siano): cosa fare per riattivarli

Nel maggior anno elettorale della Storia, con più di 4 miliardi di persone a livello globale chiamate alle urne, la più grande società che gestisce quella camera dell'eco che sono i social decide di limitare la diffusione della politica online. Adam Mosseri, il dirigente di Meta che supervisiona sia Instagram che Threads, lo aveva annunciato lo scorso 9 febbraio, e dal 28 aprile la limitazione è diventata realtà anche in Italia: i contenuti politici e sociali pubblicati dalle persone che non seguiamo sono stati oscurati di default da tutti i profili degli utenti. Ciò significa che nelle sezioni dedicate alla scoperta dei nuovi contenuti ("Esplora" e "Reels") sarà molto più difficile imbattersi in post con temi politici e sociali.

L'algoritmo ci mostrerà meno contenuti "politici" anche dagli utenti che seguiamo

"Se segui account politici su Threads o Instagram, vogliamo evitare di metterci tra te e i loro contenuti. Detto questo, non vogliamo nemmeno amplificare in modo proattivo i contenuti politici provenienti da account che non segui", ha spiegato Mosseri.

Le piattaforme continueranno a mostrare agli utenti i contenuti degli account seguiti, ma ha aggiunto che la società "eviterà di raccomandare contenuti politici" a masse più ampie.

Questo è vero però solo in parte. Se formalmente continueremo a vedere i post a tema politico pubblicati dagli account che seguiamo, è anche vero che l'algoritmo di ranking comincerà a proporceli molto meno e non in maniera prioritaria. L'algoritmo è infatti influenzato dal numero dei "Mi piace", che per forza di cose sarà ridotto per i post politici visto il minor numero di account raggiunti.

Cosa è politico?

C'è poi una questione più importante, che riguarda la concezione di cosa sia politico-sociale e cosa no. Fermo restando che una fetta di contenuti direttamente legati a partiti ed esponenti politici sia facilmente categorizzabile, esistono una serie di tematiche che possono avere a che fare con l'ambiente, la salute, la tecnologia, che sono spesso politicamente orientate.

"Meta sembra incapace di definire i contenuti 'politici'", ha dichiarato Charlie Warzel di The Atlantic. "Ad essere onesti, è una domanda difficile, perché la politica è intrecciata con la cultura, la cultura pop e le notizie su tutto, dalla tecnologia al business, alla salute e alla scienza".

"La sfida è identificare ciò che è o non è contenuto politico", ha risposto il l'imprenditore miliardario Mark Cuban al post di Mosseri su Threads, condensando il pensiero di molti. "Come farai a determinare cosa lo è e cosa non lo è?". Mosseri non ha risposto, ma una definizione (piuttosto vaga per la verità) è stata offerta da un portavoce di Meta alla Cnn: "La nostra definizione di contenuto politico è probabile che riguardi argomenti relativi al governo o alle elezioni. Ad esempio, post su leggi, elezioni o argomenti sociali. Queste questioni globali sono complesse e dinamiche, il che significa che questa definizione si evolverà man mano che continuiamo a impegnarci con le persone e le comunità che utilizzano le nostre piattaforme e gli esperti esterni per perfezionare il nostro approccio".

L'ampiezza della categoria "argomenti sociali" è, anche qui, potenzialmente estendibile a (quasi) tutto. La satira sarà oscurata in quanto di per sé "sociale"? Lo saranno i post che parlano dei diritti di qualsivoglia minoranza? Meta per ora non fornisce precisazioni.

"La mia preoccupazione, sia come editore indipendente che come persona Lgbtq che occasionalmente scrive della propria vita, è che i miei post e i miei link vengano spazzati via facendoli rientrare nella categoria "argomenti politici", indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di politica", ha commentato all'emittente statunitense l'autrice e giornalista Parker Malloy.

Inoltre, secondo Taylor Lorenz e Naomi Nix, due giornalisti del Washington Post esperti di tecnologia, la limitazione si applicherà agli "account" piuttosto che ai singoli post. Ciò significa che i creatori di contenuti che condividono spesso post politicamente o socialmente orientati verranno pesantemente penalizzati.

In sintesi, all'inizio la scelta di Instagram è stata vista da qualcuno in modo positivo, vedendo nella limitazione una sorta di volontà di arginare la diffusione di contenuti fuorvianti, eccessivamente divisivi o polarizzanti e mitigare così il rischio che gli utenti vengano condotti in dannose camere dell'eco o "bolle" online. Tuttavia, la manifesta incapacità di Meta di fornire criteri precisi di demarcazione tra ciò che è politico e ciò che non lo è; il modo in cui la limitazione è stata applicata - in modo automatico, senza alcuna notifica inviata agli utenti - e soprattutto le potenziali conseguenze per molte cause sociali appaiono criticità importanti sulle quali soffermarsi.

Come sbloccare contenuti politici su Instagram

Per disattivare la limitazione bisogna aprire l'app Instagram e aprire le impostazioni (l'icona del menù in alto a destra con le tre righe). Aperta la voce "Impostazioni e privacy" è necessario digitare nella barra di ricerca "Contenuti suggeriti".

Alla voce "contenuti di natura politica" si apriranno due opzioni. La prima prevede la limitazione dei contenuti di natura politica degli account non segui, ed è proprio quella che è stata impostata a tutti di default. La seconda permette invece di "on limitare i contenuti di natura politica delle persone che non segui".