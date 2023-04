Torna la musica su Instagram e Facebook, lo ha deciso l'Antitrust

Tornano disponibili per gli utenti di Facebook e Instagram i contenuti musicali protetti dalla Siae (la società italiana che protegge il diritto d'autore). Così ha deciso l'Antitrust che ha imposto a Meta la ripresa immediata delle trattative con Siae.

La musica protetta dalla Siae era stata tolta da Meta dai due social lasciando "muti" o quasi i contenuti perché non era stato trovato un accordo per il rinnovo del contratto di licenza ormai scaduto e così Meta aveva iniziato a rimuovere i brani dalla libreria musicale.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha individuato "la dipendenza economica di Siae da Meta sulla base della presunzione prevista per le piattaforme digitali sottolineando come in questo caso i criteri valutativi debbano essere differenti rispetto a quelli utilizzati di solito per gli altri settori economici tradizionali". In tale contesto, secondo l'Autorità "il comportamento di Meta sembra avere natura abusiva e tale da determinare un danno grave e irreparabile alle dinamiche competitive nei mercati relativi alla gestione dei diritti d'autore, incidendo su tutti i soggetti che compongono la filiera (autori, soggetti che contribuiscono alla creazione dell'opera e tutelati dalla legge sul diritto d'autore, collecting societies che tutelano questi diritti, utenti finali)".

Pertanto, l'Autorità ha disposto che Meta "riprenda immediatamente le trattative" e "previa autorizzazione di Siae, Meta dovrà ripristinare la disponibilità dei contenuti musicali su Facebook e su Instagram".