Instagram, WhatsApp e Facebook Down: piovono segnalazioni

Quando WhatsApp non funziona, ci si sente su Instagram. Ma quando anche Instagram e Facebook non funzionano, ci si riunisce tutti su Twitter per segnalare il problema. È quanto avvenuto stasera, giovedì 17 settembre, verso le 20.15, quando tutte e tre le App di proprietà di Mark Zuckerberg hanno cominciato a dare problemi agli utenti.

Le problematiche di connessione affliggerebbero più zone d'Europa per quanto riguarda WhatsApp e Facebook, mentre le complicazioni legate ad Instagram arriverebbero fino agli Stati Uniti, come dimostrato dalle mappe riportate in basso (fonte DownDetector). "Amo Twitter perché quando c’è Instagram e Facebook che non funzionano è l’unico social che è sempre una sicurezza. Perché Twitter è il supereroe dei social, Twitter è l’immortale", scrive un utente scherzando. O forse neanche troppo.

Come tradizione eccoci riuniti tutti qui. E come sempre la domanda sorge spontanea: chi non ha Twitter come cazzo fa? #instagramdown pic.twitter.com/QclEnWpiqt
September 17, 2020