L'intelligenza artificiale avrà "un impatto sul 60% dei posti di lavoro": le professioni più a rischio

L'intelligenza artificiale ha già iniziato a permeare il mercato del lavoro, e secondo un'analisi del Fondo monetario internazionale i suoi effetti continueranno a crescere, arrivando ad impattare "sul 40% dei posti di lavoro a livello globale e sul 60% nelle economie avanzate", con il rischio di peggiorare le disuguaglianze economiche e sociali.

"Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale suscita preoccupazioni ma offre anche grandi opportunità", ha affermato Kristalina Georgieva, direttrice generale del Fmi. La capacità dell'IA di influenzare i lavori altamente qualificati significa che saranno le economie avanzate ad affrontare i maggiori rischi della tecnologia.

"Circa la metà dei posti di lavoro esposti potrebbe beneficiare dell'integrazione dell'intelligenza artificiale, migliorando la produttività", ha scritto Georgieva, ma "per l'altra metà, le applicazioni di intelligenza artificiale possono eseguire compiti chiave attualmente svolti dagli esseri umani, il che potrebbe ridurre la domanda di lavoro, portando a salari più bassi e assunzioni ridotte. Nei casi più estremi, alcuni di questi posti di lavoro potrebbero scomparire".

Quali sono i lavori più a rischio secondo il Fmi

"Più un lavoro è qualificato, più saranno le conseguenze", ha spiegato Georgieva in un'intervista all’Afp. Secondo la direttrice del Fmi, l’IA potrebbe anche tradursi in "forti aumenti di reddito per alcune categorie ma potrebbe anche aggravare le disuguaglianze salariali, con conseguenze negative per la classe media, mentre i lavoratori che hanno già redditi alti potrebbero registrare ulteriori aumenti".

"Molti effetti sono imprevedibili - ha proseguito la direttrice - ma "è cruciale che i paesi costruiscano reti di sicurezza sociale per mitigare gli effetti dell'IA sui lavoratori vulnerabili".

L'analisi del Fm afferma che i lavori più al riparo dai rischi delle tecnologie di IA generativa sono quelli con una "elevata complementarità" con l'IA, cioè quelli in cui la tecnologia assisterà il loro lavoro piuttosto che sostituirlo completamente. Questa tipologia di professioni include ruoli con un alto grado di responsabilità e interazione con le persone, come chirurghi, avvocati e giudici.

Parallelamente, i lavori più a rischio, o "ad alta esposizione" sono quelli con "bassa complementarità", ovvero quelli per cui esiste la possibilità di essere sostituiti completamente dall'Intelligenza artificiale. I settori di questo tipo riguardano il telemarketing, ma anche figure come lavapiatti e artisti, afferma l'Fmi.