Costi poco trasparenti e consegne non rispettate: Antitrust indaga su Interflora

L'Antitrust ha avviato indagini su Interflora, azienda che si occupa di spedizioni a domicilio di fiori. Secondo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) la società potrebbe non rispettare le tempistiche garantite per la consegna, né la qualità e la varietà dei fiori scelti. Inoltre potrebbe non informare in modo adeguato i consumatori sui costi legati al servizio di consegna.

Le indagini dell'Antitrust su Interflora: occhi su consegne e costi

L'Autorità ha così avviato un'istruttoria nei confronti di Interflora Italia spa per presunte pratiche commerciali scorrette durante la pubblicizzazione e la vendita degli omaggi floreali, in violazione delle norme del Codice del Consumo. In particolare, la società Interflora potrebbe non rispettare le tempistiche "garantite" di consegna dei prodotti venduti che in alcuni casi sarebbero anche difformi, in termini di qualità e di varietà, da quelli scelti dai consumatori.

Inoltre potrebbe non rappresentare in modo adeguato i costi obbligatori connessi al servizio di consegna dell'omaggio floreale. I funzionari dell'Autorità hanno condotto un'ispezione nei confronti della società "Interflora Italia spa", con l'ausilio del nucleo speciale antitrust della Guardia di Finanza.

Cosa è Interflora

Interflora si definisce "azienda leader nella consegna di fiori, piante e regali a domicilio in tutto il mondo". La rete conta oltre 58.000 punti vendita in più di 150 paesi che spediscono fiori anche nell'arco della stessa giornata.

Interflora Italia SpA è la società titolare del marchio "Fleurop Interflora" in Italia. Sul territorio 1.400 fioristi sono affiliati al servizio di spedizione.