Italiani sempre più connessi ma la tv non si tocca

In Italia la trasformazione digitale è compiuta, lo conferma il rapporto Auditel-Censis che ogni anno interpreta quello che sta accadendo nelle case e nelle vite degli italiani. Di anno in anno gli italiani sono sempre più connessi anche se la televisione (oggi sempre più smart tv) rimane al centro della loro vita. Il primo dato importante è questo: l'87,2% delle famiglie italiane ha in casa almeno un device connesso oltre alla tv, tradizionale o smart, mentre quasi 5 mln di famiglie dispongono di un kit completo (una smart tv, uno smartphone, un computer e un tablet). Restano esclusi dalla modernità, ovvero dalla connessione ad internet, solo 2 mln e 300mila nuclei familiari (circa 3 mln di persone), per la quasi totalità over 65enni. 3mila nuclei non hanno neppure un device mentre 2 milioni di famiglie hanno solo la tv e nemmeno uno smartphone.

In Italia ci sono 120 milioni di schermi

Secondo il quinto rapporto Auditel-Censis la pandemia ci ha aiutato moltissimo, accelerando il processo di acquisizione del digitale. "Le velocizzazioni sono legate alle crisi, soprattutto società che vivono uno stato di latenza, come quella italiana, hanno spesso bisogno di uno shock", ha dichiarato il presidente del Censis Giuseppe De Rita. Si registra un vero e proprio boom di schermi: 120 milioni, oltre 93 dei quali connessi, con una media di 5 device a famiglia. Nel 2017 gli schermi delle famiglie italiane erano 111 milioni, meno di 74 milioni quelli con accesso ad internet. Sono cresciuti di quasi 20 milioni in soli cinque anni, un vero e proprio record.

La tv resta centrale

Al primo posto, tra gli schermi, ci sono i 48 milioni di smartphone, aumentati di oltre 6 milioni in cinque anni. Seguono le televisioni che sono circa 43 milioni (numeri stabili rispetto al 2021), con uno spazio sempre maggiore per l'elemento digitale. Nel 2022 16 milioni e 700 mila apparecchi sono smart tv o dispositivi esterni connessi, in crescita del 210,9% rispetto al 2017. Aumentano anche i pc collegati, fissi o, soprattutto, portatili, che sono 20 milioni e 700 mila, in crescita del 7,6% dal 2017, e i tablet, che sono 7 milioni e 700 mila (+4,4% dal 2017 ad oggi). La televisione "rappresenta ancora uno straordinario fattore di democratizzazione, che ha enormi potenzialità di utilizzo anche per le attività della vita digitale non legate esclusivamente alla visione e all'ascolto; un elemento di aggregazione del nucleo familiare, soprattutto se composto di coppie con figli minori; una compagna di vita per chi abita da solo, soprattutto se anziano".

Gli italiani corrono verso il digitale

Dai dati risulta che nove famiglie italiane su dieci sono collegate al web, per un totale di 21 milioni e mezzo di famiglie. Nel 2017 erano 20 milioni. Il 61,7% delle famiglie vive in una zona coperta dalla banda larga e circa il 60% delle famiglie possiede sia connessione fissa che connessione mobile. Nonostante questo boom di schermi la spesa complessiva delle famiglie italiane risulta in calo. Nel 2021 è stata di 1.000 miliardi e 33 milioni di euro, -5,4% rispetto al 2017. Nello stesso periodo, quella per la telefonia, trainata dagli acquisti degli smartphone, è aumentata del 92%, con un valore complessivo di 7 miliardi e 865 milioni di euro e di 133 euro pro capite.

Quasi 24,5 milioni di italiani (di tutte le età) seguono programmi e contenuti video attraverso piattaforme e siti web (+54,9% in 5 anni). Nel 2017 erano meno di 16 milioni. La quota di italiani che si collega ad internet per seguire programmi e contenuti video raggiunge almeno il 40% per tutte le fasce di età, con picchi di oltre il 60% tra i millennials in età compresa tra i 18 e i 34 anni e gli adolescenti della ?generazione Z? tra gli 11 e i 18 anni. Tra la popolazione più anziana, invece, solo il 14,1% degli over 65% segue programmi in streaming.