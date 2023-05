"Ho 25 denunce ma la storia ci giudicherà per quello che faremo": noi ribelli dell'Ultima Generazione

Carlotta Muston ci racconta cosa significano per lei i blitz di Ultima Generazione: "Ho rinunciato alla mia prospettiva di futuro ma sono veramente preoccupata"

Milanese, 33 anni, libera professionista. Carlotta Muston è una cittadina che come molti giovani è preoccupata. Una preoccupazione per l'ambiente che vive tutti i giorni tra blocchi stradali e carbone vegetale nelle fontane.

Carlotta ci racconta, in questa video-intervista, i blitz di azione non violenta di Ultima Generazione, una campagna nata dal movimento "Extinction rebellion" e che oggi porta il nome di "Non paghiamo il fossile". Ribellioni che fanno piazzare il corpo dei manifestanti-ambientalisti tra i palazzi storici e gli occhi di altri cittadini, che vedono estinguersi questo Pianeta.