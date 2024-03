Boom di intossicazioni alimentari, casi di salmonella più alti da decenni: cosa c'è dietro

Sempre più spesso i cittadini britannici vengono colpiti da infezioni e intossicazioni alimentari. Si tratta di un vero boom di casi, in particolare legati ai batteri della salmonella e dell'escherichia coli, che hanno fatto registrare il massimo storico di ricoveri, stando ai dati dell'Nhs (il servizio sanitario nazionale britannico).

Le infezioni da salmonella hanno raggiunto il punto più basso nel 2013. Dieci anni dopo, i casi sono aumentati del 76%.

L'esplodere delle infezioni legate al cibo ha cause controverse. Tim Lang, professore di politica alimentare alla City University, sentito dal Guardian ha affermato che i casi continueranno ad aumentare "fino a quando il pubblico britannico non si sveglierà e dirà che non è accettabile". "Perché dovrei giocare alla roulette russa con il cibo?", dovrebbero chiedersi i cittadini, secondo Lang.

Il boom di infezioni alimentari è dovuto in particolare "all'indebolimento dell'attenzione statale e dell'attenzione normativa sull'igiene e la sicurezza alimentare". Una situazione "aggravata dalla Brexit e dai tagli alle autorità locali, ma legata anche alla frammentazione del sistema di governance della sicurezza alimentare".

Indebolimento degli standard e dei controlli sulle importazioni dovuto alla Brexit, e generale abbassamento dell'attenzione normativa, dunque.

Il caso del pollame importato

Tra i veicoli di batteri alimentari, la carne di pollo è stata oggetto di particolare attenzione lo scorso anno. Nel 2023, più di 200 persone hanno contratto una variante di salmonella legata al pollame e alle uova importate dalla Polonia. La Food standards agency (Fda) ha invitato le persone a prestare particolare attenzione quando maneggiano e cucinano prodotti a base di pollame, riferendo di star indagando su un recente aumento dei casi di intossicazione alimentare da salmonella legati al pollame proveniente dalla Polonia.

"È profondamente preoccupante sapere che i prodotti avicoli prodotti al di fuori del Regno Unito vengono importati da paesi in cui i casi di salmonella sono in aumento", ha dichiarato il presidente della National farmers union James Mottershead, aggiungendo che gli allevatori di pollame britannici "sono orgogliosi di produrre secondo alcuni dei più alti standard alimentari del mondo e devono soddisfare rigorose normative in materia di sicurezza alimentare e ambientale. Non dovremmo permettere che nel nostro sistema alimentare entrino prodotti importati che potrebbero non essere prodotti secondo gli stessi standard".

Un dibattito attuale come non mai in questo momento in Europa, nel quale però il Regno Unito si trova inevitabilmente a muoversi in modo molto più isolato. "Abbiamo lasciato l'Unione Europea, la cui struttura si concentra enormemente sull'ispezione e sul controllo della qualità", ha sottolineato il docente di politica alimentare Lang.