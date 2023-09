Invalidità civile, arriva la valutazione funzionale: cosa cambia dal 2024

Si annuncia un cambio di passo per chi ha, o intende chiedere, il riconoscimento dell'invalidità civile. Il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha annunciato che da 2024 entrerà in vigore l'Icf, ovvero la valutazione funzionale della persona. Addio anche alle visite periodiche per chi soffre di malattie cronico degenerative riconosciute o disabilità gravissime. Vediamo cosa cambia.

A cosa hanno diritto gli invalidi civili

Partiamo dalla definizione di invalido civile. Come si legge sul sito dell'Inps, sono considerati "mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, che hanno subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo o, se minori, con persistenti difficoltà nel fare i compiti e nelle funzioni proprie della loro età. Il grado minimo per la qualifica di invalido civile è di un terzo (33%) della riduzione permanente di capacità lavorativa, determinato da una tabella approvata con decreto del ministro della Sanità del 5 febbraio 1992".



Il riconoscimento dell'invalidità permette di ricevere una protezione economica (pensione, assegni e indennità) e non economiche (agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, permessi ex legge 104/1992 o collocamento obbligatorio al lavoro).

"Cambieremo il percorso dell'invalidità civile. Per anni abbiamo ragionato su tabelle percentuali, sulle capacità residue di lavorare e dal 2024 non sarà più così, o meglio ci sarà un sistema misto", dice adesso il ministro Locatelli.

Come si richiede l'invalidità

Oggi per avviare il processo di accertamento dello stato di invalidità civile è necessario recarsi da un medico certificatore e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo. Il medico compila il certificato online e lo inoltra all'Inps. La ricevuta viene consegnata dal medico all'interessato insieme a una copia del certificato medico originale, da esibire all'atto della visita medica.

L'accertamento sanitario viene eseguito da una commissione medico-legale presso le Asl, integrate con un medico Inps o presso i centri medico-legali dell'Inps. Nel caso in cui la persona per cui si chiede l'invalidità non sia trasportabile, il medico deve chiedere la visita domiciliare. Alla visita l'interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia.

La valutazione funzionale della persona

Il nuovo sistema sarà basato sull'Icf, ovvero la valutazione funzionale della persona. Si tratta di "quegli aspetti qualitativi che valorizzano il singolo disabile", sottolinea Locatelli.

L'Icf è stato approvato dall'Assemblea Mondiale della Sanità nel maggio 2001 ed è stato riconosciuto da 191 Paesi come lo standard internazionale per misurare e classificare salute e disabilità. Verrà valutata la condizione della persona sotto più aspetti: l'integrità delle funzioni e strutture corporee, la capacità di svolgere delle attività, la possibilità di partecipare alla vita sociale.

Col nuovo sistema inoltre chi ha malattie cronico-degenerative riconosciute o disabilità gravissime non dovrà sottoporsi a visite periodiche, come invece avviene adesso.

