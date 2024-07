Rapporto Invalsi 2024: "Al Sud è emergenza matematica"

Per i 15enni del Sud preoccupa il calo delle prestazioni in matematica, configurabile stando ai dati come una vera emergenza. A dirlo è il report Invalsi 2024, che fotografano conoscenze e capacitò degli studenti italiani da Nord a Sud. Stando ai dati, solo il 44 per cento dei 15enni delle regioni meridionali avrebbe infatti competenze di base di matematica. Al Centro e al Nord emerge invece un calo generale in italiano. Migliorano i risultati alle scuole primarie, mentre le prestazioni della maturità continuano ad attestarsi sotto al livello pre-Covid. Nel dettaglio la situazione fotografata dal report.

Quasi il 7% degli studenti non ha competenze minime

Un dato parzialmente confortante riguarda la dispersione scolastica implicita, ovvero quella di chi non raggiunge le competenze minime accettabili. La percentuale si attesta quest'anno al 6,6 per cento, il valore più basso da quando è iniziata la sua rilevazione nel 2019. Nel 2019 la dispersione scolastica implicita si attestava al 7,5 per cento e nel 2021 era arrivata al 9,8 per cento nel 2021, complice probabilmente la lunga sospensione delle delle lezioni in presenza per gli strascichi della pandemia.

"Abbiamo un miglioramento di quasi un punto percentuale rispetto a prima della pandemia. Interessanti sono anche i dati della quota di studenti con buoni o ottimi risultati, 15.1 per cento nel 2024 rispetto al 13.3 per cento nel 2023. Ma soprattutto la quota di studenti con buoni o eccellenti risultati aumenta nel sud del Paese", commenta il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara.

Le differenze tra Nord e Sud

A livello nazionale, il 62 per cento degli studenti raggiunge almeno il livello base (ovvero il livello 3 di competenze), con un punto in meno rispetto al 2023 e -8 rispetto al 2019. Restano rilevanti le differenze territoriali tra Italia meridionale e settentrionale, anche se, per contro, emerge un calo anche nel Nord-ovest e nel Centro. Tra gli alunni di terza media della macro-area Sud, solo il 48 per cento raggiunge almeno il livello di base in matematica e la percentuale scende ulteriormente al 39 per cento nel Sud e nelle isole."Un dato allarmante", secondo il presidente Invalsi, Roberto Ricci. Gli eiti di Inglese (sia listening sia reading) appaiono invece in netto miglioramento.

I maturandi lontani dai livelli pre-Covid

Nelle scuole primarie sono in ripresa i risultati in matematica, mentre si confermano in calo quelli di italiano. Per quanto riguarda invece i maturandi, sia in italiano che in matematica sono leggermente migliorati nel 2024, ma restano ancora lontani dai livelli pre-pandemici.

In leggero calo il divario massimo tra Nord e Sud scende dai 23 punti del 2023 ai 21 punti del 2024. In matematica i divario sale a 27 punti, ancora ampio ma in regressione. Meglio in inglese, dove il 60 per cento degli studenti e delle studentesse raggiunge il livello B2.