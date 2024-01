Trovato iPhone caduto da 5.000 metri dall'aereo senza portellone: funziona perfettamente

Del portellone staccatosi in volo dall'aereo Alaska Airlines abbiamo scritto a lungo nei giorni scorsi. Si indaga su alcuni bulloni allentati sui Boeing 737 Max 9, il modello di velivolo che volava sopra Portland: ci sono stati momenti di panico a bordo.

A causa della perdita di pressione in cabina molti oggetti sono stati risucchiati nel vuoto, anche un telefono cellulare che Seanathan Bates ha trovato ieri, intatto e funzionante dopo una caduta di 5.000 metri, in un cespuglio sul ciglio della strada. Bates ha pubblicato le foto del ritrovamento a bordo strada dell'iPhone su X: "Era in modalità aereo, batteria carica a metà ed era aperto su una ricevuta di ritiro bagagli per il volo Alaska 1282".

"Grazie per il suo aiuto", ha scritto Jennifer Homendy, a capo dell'Agenzia statunitense per la sicurezza dei trasporti (NTSB), che sta indagando sull'incidente, condividendo pubblicamente il post di Bates. Non è il solo smartphone che ha resistito alla caduta: un secondo dispositivo è stato ritrovato dopo l'incidente. Praticamente intatto.

La leggenda dei Nokia di fine anni '90 come telefonini più resistenti e indistruttibili di sempre traballa pericolosamente.

Found an iPhone on the side of the road... Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!



When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet😅 pic.twitter.com/CObMikpuFd