Un'isola artificiale di Dubai è stata sequestrata dal tribunale di Napoli

Un'isola artificiale nelle acque del Golfo Persico è stata sequestrata dal tribunale di Napoli nell'ambito dell'inchiesta contro Raffaele Imperiale, boss di Camorra arrestato nel 2021. L'isola Si chiama Taiwan, ma fa parte di "The World", il mirabolante arcipelago artificiale a 3 chilometri dalla costa di Dubai. Con un valore stimato tra tra i 30 e i 50 milioni di dollari, "Taiwan" era stata acquistata nel 2008 da Imperiale, che nell'ambito della sua collaborazione con la giustizia l'ha messa a disposizione delle autorità, assieme a due quadri di Van Gogh rubati anni prima in Olanda.

Il progetto prevedeva 12 ville di extra lusso

L'isola risulta formalmente intestata a una società immobiliare creata con i capitali di Imperiale e a un imprenditore napoletano che vive al Nord, ma il pentito ha dichiarato al pubblico ministero Maurizio De Marco di averla acquistata per 30 milioni di euro. Il progetto iniziale per Taiwan, reso noto nel 2010, prevedeva la costruzione di 12 ville di lusso per un prezzo compreso tra gli 8 e i 9 milioni di dollari. Stabilire il valore attuale dell'isola non semplice perché gran parte dell'arcipelago artificiale risulterebbe abbandonato.

Per ottenere il possesso formale dell'isola e procedere poi quindi alla confisca, la procura di Napoli dovrà attivare le rogatorie internazionali previste in questi casi. A disporre il sequestro è stata la giudice del tribunale di Napoli Maria Luisa Miranda. Si tratta del primo atto per permettere allo Stato italiano di acquisire l'isola.