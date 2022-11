Isolamento dei positivi: cambiano le regole? Il governo è prudente

Se ne parla ormai da mesi, ma le regole sull'isolamento dei positivi al coronavirus sono ancora lì. Oggi chi entra in contatto col virus è obbligato a rimanere chiuso in casa e può uscire solo con un tampone di "fine isolamento" che in ogni caso va effettuato almeno sette giorni dopo aver scoperto la positività. Le cose sono destinate a cambiare? Nel breve periodo sembra di no.

In un colloquio con i giornalisti il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha detto che sull'allentamento delle misure per prevenire i contagi di Covid-19, come l'isolamento domiciliare, "le decisioni saranno adottate in base ai dati sull'andamento della pandemia che, ad oggi, sembrano migliorati ma restiamo prudenti perché la stagione fredda è appena agli inizi". Sul punto dunque il governo sembra piuttosto prudente. Per ora è meglio aspettare, se ne riparlerà, forse, in un secondo momento (in primavera?).

Sull'uso delle mascherine in ospedale, ha detto il ministro, "non c'è mai stata l'intenzione di non prorogare l'ordinanza che scadeva il 31 ottobre. Peraltro - ha aggiunto - in molti reparti le mascherine si usano da prima che arrivasse il Covid". Infine i vaccini. Schillaci ha reso noto che il ministero sta preparando "una campagna di comunicazione congiunta sull'importanza dei vaccini contro il Covid-19 e l'influenza stagionale, con una particolare attenzione al target degli anziani e dei fragili".