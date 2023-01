Covid: dopo 5 giorni gli asintomatici possono uscire dall'isolamento (anche senza tampone)

Isolamento più breve, di soli 5 giorni, per i positivi asintomatici, anche in assenza di un tampone negativo. Il ministero della salute ha emanato la circolare che aggiorna le modalità di gestione dei casi e dei contatti covid. Come previsto nel decreto legge rave, per i casi che sono sempre stati asintomatici e per "coloro che comunque non presentano sintomi da almeno due giorni", l'isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, "a prescindere dall'effettuazione del test antigienico o molecolare".

Tradotto: per gli asintomatici non servirà più un tampone negativo per poter uscire dall'isolamento. "In Italia c'è un eccesso di tamponi. Nel Regno Unito e in Spagna, e mi riferisco a due governi all'opposto politicamente, sono già passati a questa fase. Non è una scelta ideologica ma pragmatica", aveva dichiarato il ministro Orazio Schillaci al Corriere della Sera poco dopo la sua nomina. "È chiaro che chi esce dall'isolamento senza la prova diagnostica dovrà avere senso di responsabilità e indossare la mascherina in caso di contatti con persone fragili. Puntiamo sulla persuasione,re non sugli obblighi", aveva aggiunto.

Intanto gli stati membri dell'Ue hanno annunciato un incontro per il 4 gennaio per discutere una risposta congiunta al tema dei viaggiatori provenienti dalla Cina, dopo l'impennata di casi di covid nel paese. Lo ha riferito la Svezia, che domenica assumerà la presidenza del semestre Ue. "La Svezia sta cercando una politica comune per l'intera Ue circa l'introduzione di possibili restrizioni all'ingresso", si legge in una nota ufficiale. Convocata per mercoledì una riunione del meccanismo di gestione delle crisi del Consiglio (Ipcr): "È importante mettere in atto rapidamente le misure necessarie".