Isole senza Covid per l'estate, così la Grecia salva il turismo: l'Italia può prendere esempio?

Il punto è "creare meccanismi per cui sia semplice circolare" ha detto oggi il ministro del Turismo Garavaglia, rispondendo a una domanda sulla possibilità che Roma segua Atene sulle isole Covid free per rilanciare il turismo. Già a maggio, mentre nel resto dell’Europa probabilmente saremo ancora alle prese con distanziamenti e chiusure, nel Dodecaneso e nelle Cicladi si cenerà in compagnia e si andrà in giro senza mascherina

Isole italiane Covid free per l'estate? Potremmo pensare di copiare cosa fanno all'estero, quando funziona. "Potremmo farlo", la Grecia "fa così perché ha tante isole piccole" ma "il punto è creare meccanismi per cui sia semplice circolare" ha detto oggi il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, rispondendo a una domanda sulla possibilità che Roma segua Atene sulle isole Covid free per rilanciare il turismo messo in ginocchio dalla pandemia. "Ho parlato", spiega, con il ministro dei Trasporti Enrico Giovannini e quello della Salute Roberto Speranza "c'è un tavolo aperto per protocolli più semplici di circolazione nel nostro paese" in sicurezza.

Isole della Grecia Covid-free per l'estate 2021

La Grecia si sta muovendo a grandi passi verso l'estate e spera di fare come sempre il pieno di turisti. Il Paese ellenico ha una data indicativa per lo start: il 14 maggio. Alcune isole come Kastellorizo (quella nel Dodecaneso in cui fu girato il capolavoro di Salvatores Mediterraneo), Meganisi, Furni, Kastos e altre quattro sono Covid free. In altre isole con meno di 1000 abitanti è stata praticamente completata la vaccinazionale della popolazione adulta. Tra queste Lipsi, Koufonissi Donousa, Folegandros e molte altre. Si è partiti dalle isole meno popolate e di lì a salire. Per le isole è stato abbandonato lo schema di graduatorie legate all’età delle persone: avrebbe reso complicato i rifornimenti di vaccino. Quando si decide di intervenire, tutta la popolazione dell’isola viene vaccinata e si passa all’isola vicina. In Grecia - persino più che in Italia - il turismo è la base fondante della tenuta economica. La strategia è stata quella di dare priorità a tutti gli addetti del settore turistico per le vaccinazioni. Una scelta lungimirante? Certo è che la Grecia ha potuto fare scelte diverse anche perché è stata colpita dal Covid in maniera molto più leggera rispetto all'Italia.

In estate si potrà andare in vacanza in Grecia?

All'8 aprile 2021, il totale dei casi di infezione da coronavirus in Grecia ammonta a 285.015, con "soli" 8.607 decessi. Dal 7 novembre 2020 l'intero territorio greco è in lockdown, seppur non rigoroso ovunque. A seconda dell'indice di contagio nelle singole Regioni, vengono applicate misure di prevenzione variabili. Nel mese di aprile ci saranno i primi tentativi di turismo Covid free, con gruppi di turisti dai Paesi Bassi a Rodi. Sarà subito consentito l'ingresso libero agli israeliani, dove la campagna vaccinale è molto avanti. La Grecia pensa a una rimozione graduale delle restrizioni, nel rispetto dei protocolli sanitari e del parere degli infettivologi. In estate probabilmente sarà consentito l'ingresso ai viaggiatori vaccinati, a chi è già guarito dal Covid 19 (con certificato), a chi è munito di un tampone negativo (massimo 48 ore). Nei porti e negli aeroporti ci saranno test a campione, e in caso di esito positivo la quarantena partirà immediatamente (senza le 24 ore di tempo concesso in passato). Eventuali ricoveri o altre spese saranno a carico non del turista ma dello stato. Un piano preciso per un'estate come prima del Covid.

Già a maggio, mentre nel resto dell’Europa probabilmente saremo ancora alle prese con distanziamenti e chiusure, nel Dodecanneso e nelle Cicladi si cenerà in compagnia e si andrà in giro senza mascherina. Nella Grecia continentale, Atene e Salonicco su tutte, le cose vanno meno bene. Le autorità sanitarie della Grecia hanno segnalato 72 ore fa 78 nuovi decessi legati al coronavirus in un solo giorno, il numero giornaliero più alto registrato finora quest'anno. Ma le isole sono state sostanzialmente risparmiate dalla pandemia.

L'Italia può prendere esempio dalla Grecia?

L'Italia può prendere esempio dalla Grecia? Sì, almeno per le isole minori. Il commissario all'emergenza Francesco Figliuolo avrebbe già spedito una lettera ai sindaci per vaccinare gli abitanti da fine aprile e salvare la stagione estiva. Sull'esempio di Capri, Ischia e Procida, già messe su una corsia preferenziale dalla Regione Campania. Un mese fa Francesco Forgione, sindaco delle isole Egadi, aveva scritto a Roma per chiedere la vaccinazione prioritaria dei residenti delle isole minori. Si può fare. Il problema vero è che il turismo in Grecia è in grande percentuale concentrato nelle centinaia di isole, mentre in Italia non è così. Ma le buone pratiche all'estero possono essere uno spunto e uno sprone per decidere - già adesso - come organizzare i flussi turistici da maggio in avanti. Perché l'estate è davvero dietro l'angolo.