It-Alert, ripartono le notifiche sul cellulare: dove suonerà oggi lo smartphone

Continuano i test di It-Alert. Alle 12 di oggi, giovedì 25 gennaio, lo smartphone suonerà di nuovo: le zone interessate sono le province di Potenza, Udine, Benevento, Caserta e Bolzano. La notifica arriverà solo in aree specifiche ai cittadini che abitano nelle porzioni di territorio interessate dalle sperimentazioni.

Si tratta di un test che serve a simulare diverse emergenze: il collasso di una diga, un incidente industriale rilevante o un incidente nucleare oltre i confini dell'Italia. Nel caso specifico di oggi verrà simulato un incidente presso alcuni stabilimenti industriali. La sperimentazione proseguirà anche venerdì 26 gennaio.

Il messaggio che comparirà sugli smartphone è il seguente:

"Questo è un messaggio di test It-alert. Stiamo simulando un incidente industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente industriale vai su www.it-alert.gov.it".