Chi riceverà "strane" notifiche sullo smartphone da oggi a venerdì

Ricomincia oggi la sperimentazione del sistema di allarme pubblico IT-alert: si tratta di messaggi che arriveranno all'improvviso sui telefoni di molti italiani da oggi a venerdì. Il collasso di una diga, un incidente industriale rilevante e un incidente nucleare oltre i confini dell'Italia: sono le tre emergenze che verranno simulate. IT-alert è un nuovo sistema di allarme pubblico per l'informazione diretta alla popolazione, che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso.

Tre scenari di rischio

In questa fase i test saranno dedicati a scenari di rischio specifici in determinati territori. Gli scenari di rischio saranno tre:

Collasso di una grande diga in Campania, Sicilia, Valle D'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano;

Incidente rilevante in stabilimenti industriali soggetti alla Direttiva Seveso in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli – Venezia Giulia, Sardegna e Toscana;

Incidente nucleare in Piemonte.

IT-alert, infatti, si affianca ai sistemi di allarme già esistenti anche a livello locale, non è salvifico in sé, ma è finalizzato, rispetto a un determinato evento avvenuto o imminente, a consentire la diramazione rapida delle prime informazioni sulle possibili situazioni di pericolo. Il messaggio viene ricevuto da chiunque si trovi nella zona interessata dall'emergenza o dall'evento calamitoso e abbia in quel momento un cellulare attivo.

Tutti ricevono il messaggio?

I messaggi IT-alert viaggiano attraverso cell-broadcast. Ogni dispositivo mobile connesso alle celle delle reti degli operatori di telefonia mobile, se acceso, può ricevere un messaggio “IT-alert”. Grazie alla tecnologia cell-broadcast i messaggi IT-alert possono essere inviati all’interno di un gruppo di celle telefoniche geograficamente vicine, capaci di delimitare un’area il più possibile corrispondente a quella interessata dall'emergenza. Il cell-broadcast funziona anche in casi di campo limitato o in casi di saturazione della banda telefonica. I dispositivi non ricevono i messaggi IT-alert se sono spenti o se privi di campo e potrebbero non suonare se con suoneria silenziata.

I nuovi test del sistema It-Alert: calendario e regioni

La prima fase di test del 2024 si svolgerà dal 22 al 26 gennaio con test di invio del messaggio di allerta in parte dei territori di dodici regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle D'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.

L'obiettivo è sperimentare IT-alert su porzioni ridotte e circoscritte di territorio e incentivare la familiarizzazione con la ricezione del messaggio con testo declinato in base al rischio specifico e all'area interessata. Ecco il calendario dei test

22 gennaio, ore 12:00 Incidente nucleare. Regione Piemonte - Città metropolitana di Torino

23 gennaio, ore 14:30. Incidente rilevante in stabilimenti industriali. Regione Toscana - TOSCOCHIMICA, Prato (PO) e Campi Bisenzio (FI)

24 gennaio, ore 12:00. Incidente rilevante in stabilimenti industriali. Regione Calabria - BUTANGAS, Montalto Uffugo, Luzzi, Rende, Rose (CS); Regione Campania - GAROLLA S.R.L., Napoli; Regione Emilia-Romagna - SCAM S.P.A., Modena; Regione Sardegna - FIAMMA 2000 S.P.A., Serramanna (SU) e Villasor (SU);

25 gennaio, ore 12:00. Incidente rilevante in stabilimenti industriali. Regione Basilicata - ENI S.P.A., Viggiano, Grumento Nova (PZ); Regione Friuli-Venezia Giulia - RIR-GALA LOGISTICA S.R.L., Visco, Aiello del Friuli, Palmanova, San Vito al Torre (UD) / Collasso grandi dighe. Regione Campania - Diga di Presenzano - Amorosi, Dugenta, Faicchio, Limatola, Melizzano, Puglianello (BN); Ailano, Alife, Alvignano, Baia e Latina, Bellona, Caiazzo, Capua, Castel Campagnano, Castel Morrone, Dragoni, Gioia Sannitica, Piana di Monte Verna, Pietravairano, Pontelatone, Pratella, Presenzano, Raviscanina, Ruviano, Sant'Angelo d'Alife e Vairano Patenora (CE). Provincia Autonoma di Bolzano - Diga di Monguelfo - Brunico, Chienes, Monguelfo-Tesido, Perca, Rasun-Anterselva, San Lorenzo di Sebato, Valdaora

26 gennaio, ore 12:00. Incidente rilevante in stabilimenti industriali. Regione Abruzzo - GPL SODIFA S.R.L., L'Aquila. / Collasso grandi dighe. Regione Sicilia - Diga di Ancipa - Centuripe, Troina (EN); Cesarò, San Teodoro (ME); Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catania, Motta, Paternò, Randazzo, Sant'Anastasia (CT). Regione Valle D'Aosta - Diga di Beauregard - Arvier, Valgrisenche e Villeneuve

Le date dei test potrebbero subire variazioni nel caso in cui i sistemi di protezione civile regionali si dovessero trovare impegnati in attività per eventuali allerte meteo-idro in atto o per situazioni di emergenza.