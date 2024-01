Torna It-Alert, test in varie regioni: chi riceverà una strana notifica sullo smartphone

A mezzogiorno di oggi, mercoledì 24 gennaio 2024, gli abitanti di aree specifiche di 4 regioni italiane riceveranno una "strana" notifica sullo smartphone che suonerà con un suono distintivo diverso dalle normali notifiche. Niente paura: si tratta dell'ormai noto sistema di allarme pubblico IT-alert che serve a simulare diverse emergenze: il collasso di una diga, un incidente industriale rilevante o un incidente nucleare oltre i confini dell'Italia. Nel caso specifico di oggi verrà simulato un incidente industriale presso gli stabilimenti soggetti alla Direttiva Seveso e in particolare in diversi stabilimenti delle province di Cosenza, Napoli, Modena e Sud Sardegna.

Alle 12 dunque partirà la notifica sugli smartphone. Il 25 e 26 gennaio la sperimentazione verrà replicata anche in altre regioni. L'allarme risuonerà solo in aree circoscritte. L'obiettivo è sperimentare IT-alert su porzioni ridotte di territorio e incentivare la familiarizzazione con la ricezione del messaggio con testo declinato in base al rischio specifico e all'area interessata.

Il messaggio che comparirà sugli smartphone è il seguente:

"Questo è un messaggio di test It-alert. Stiamo simulando un incidente industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente industriale vai su www.it-alert.gov.it".

Si tratta dunque di un test per prepararsi ad affrontare eventuali emergenze. Per "incidente rilevante" si intende un evento quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l’attività di uno stabilimento industriale. It-alert, infatti, si affianca ai sistemi di allarme già esistenti anche a livello locale, non è salvifico in sé, ma è finalizzato, rispetto a un determinato evento avvenuto o imminente, a consentire la diramazione rapida delle prime informazioni sulle possibili situazioni di pericolo. Il messaggio viene ricevuto da chiunque si trovi nella zona interessata dall'emergenza o dall'evento calamitoso e abbia in quel momento un cellulare attivo.

Come abbiamo specificato sopra, giovedì e venerdì si replica. Ecco il calendario di It-Alert e le zone interessate: