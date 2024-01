Chi riceverà 3 "strane" notifiche di allerta sullo smartphone

Nuovi test per il sistema di allarme pubblico IT-alert, con "strani" messaggi che arriveranno all'improvviso sui telefoni di molti italiani. In questa fase i test saranno dedicati a scenari di rischio specifici in determinate regioni. Gli scenari di rischio saranno due: incidente rilevante in uno stabilimento industriale e collasso di grandi dighe.

I nuovi test del sistema It-Alert: calendario e Regioni coinvolte

Il 30 e 31 gennaio e poi il 6 febbraio si svolgeranno tre test del sistema di allarme pubblico IT-alert nelle Regioni Liguria, Marche e Lazio sui rischi di incidente rilevante in uno stabilimento industriale e collasso di grandi dighe. Il messaggio di test arriverà sugli smartphone accesi e con connessione telefonica di coloro che si troveranno nelle aree interessate, secondo il seguente calendario:

30 gennaio, ore 12:00, per incidente rilevante in stabilimenti industriali:

Liguria - Stabilimento Iplom, Busalla, Mignanego, Ronco Scrivia e Savignone (GE);

31 gennaio, ore 12:00, Collasso di grandi dighe:

Regione Marche - Diga di Rio Canale – Massignano (AP), Campofilone (FM);

6 febbraio, ore 12:00, Collasso di grandi dighe:

Regione Lazio - Diga di Collemezzo – Ceprano, Arce, San Giovanni Incarico (FR);

Le date dei test potrebbero subire variazioni nel caso in cui i sistemi di protezione civile regionali si dovessero trovare impegnati in attività per eventuali allerte in atto o per situazioni di emergenza.

I testi dei messaggi di allerta

Per lo scenario di incidente rilevante in uno stabilimento industriale il testo della notifica che arriverà sullo smartphone sarà il seguente:

"TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un incidente in un impianto industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST".

Mentre per lo scenario di collasso di una grande diga sarà:

"TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST".

Nei giorni dei test, dall'homepage del sito si accederà a una pagina dedicata dove sarà possibile visionare il testo del messaggio e il link al questionario che i cittadini nei territori coinvolti sono invitati a compilare, anche qualora non dovessero ricevere alcuna notifica.