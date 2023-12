La strana notifica di allerta che arriverà oggi su molti smartphone

Oggi mercoledì 20 dicembre molti smartphone in Italia riceveranno uno strano messaggio con una notifica di allerta. Ci sarà un nuovo test di IT-alert, il sistema nazionale di allarme pubblico per l'informazione diretta alla popolazione in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso. Dopo la fase di test tecnologici che si è conclusa lo scorso 13 ottobre coinvolgendo tutte le Regioni e Province autonome italiane, prosegue la sperimentazione del sistema.

Nuovo test di IT-alert del 20 dicembre: il messaggio

Oggi 20 dicembre viene realizzato un test su un rischio specifico: il collasso di una grande diga. L'attività ha un duplice obiettivo: da un lato sperimentare l’utilizzo di IT-alert su porzioni ridotte e circoscritte di territorio, dall'altro fare un passo avanti nel processo di familiarizzazione con il sistema di allarme pubblico e permettere alle persone di acquisire maggiore confidenza con la ricezione del messaggio per scenari di rischio specifici, con testo declinato in base al rischio e al sito interessato.

In questo caso il testo del messaggio di allerta che la popolazione coinvolta riceverà sarà il seguente:

"TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO il collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per il collasso di una diga vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST".

La notifica arriverà intorno alle ore 12, ma non in tutta Italia. Le zone individuate sono le seguenti:

Regione Emilia-Romagna - Diga di Conca (Comuni interessati: Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano e Cattolica);

Regione Lombardia - Diga di Pagnona (Comuni interessati: Premana, Pagnona, Casargo, Sueglio, Valvarrone, Bellano, Dervio);

Regione Sardegna - Diga di Nuraghe Arrubiu (Comuni interessati: Orroli, Escalaplano, Goni, Silius, Siurgus Donigala, Ballao, Armungia, Villasalto, San Vito, Villaputzu, Muravera).

Il messaggio di test arriverà su tutti gli smartphone accesi e con connessione telefonica di chi si troverà nelle aree indicate. Se la sperimentazione si sarà completata con esito positivo il sistema potrà diventare operativo ed essere impiegato per diverse tipologie di rischio.