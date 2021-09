La mail non letta e l'assenza ingiustificata: così l'Italia ha snobbato l'emergenza covid

Gli incontri organizzati dalla Commissione europea all'indomani dell'emergenza sanitaria dichiarata dall'Oms erano decisivi per la gestione delle prime fasi di lotta al virus. Si parlava di laboratori per i test diagnostici, dispositivi di protezione e vaccini. Il nostro Paese fu l'unico a disertare, subito prima del disastro della prima ondata

Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità dichiarava lo stato di emergenza sanitaria pubblica di rilievo internazionale. "Non è possibile immaginare quanto grande sarà questa emergenza", diceva il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, raccomandando "misure non vincolanti ma praticamente e politicamente significative che possono riguardare viaggi, commercio, quarantena, screening, cure". Il virus di Wuhan, ormai uscito dai confini della Cina, era diventato un'epidemia preoccupante. Proprio in quelle ore in Italia venivano confermati i primi due casi di contagio da nuovo coronavirus: si trattava di due turisti cinesi ricoverati all'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma in regime di isolamento.

Roberto Speranza, ministro della Salute del governo Conte II, provava a rassicurare così: "Sul nuovo coronavirus vogliamo dare un messaggio di assoluta serenità. Il Servizio sanitario nazionale è molto forte, abbiamo scelto fin dall'inizio di avere un livello di attenzione che è il più alto in Europa". Fu davvero così? Nei fatti, di lì a poco gli ospedali del nord Italia furono sopraffatti per il boom di ricoveri di pazienti con polmonite interstiziale acuta da Covid-19, i medici e gli infermieri italiani non avevano abbastanza maschere, guanti e grembiuli fondamentali per tenersi al sicuro, e politici e dirigenti sanitari facevano i conti con un'acuta mancanza di ventilatori per la respirazione meccanica dei pazienti a corto di ossigeno.

L'Italia assente alle riunioni Ue per la prima risposta al covid

Di procedure e protocolli per il contenimento del coronavirus si parlò il 31 gennaio 2020 in Lussemburgo, in una riunione del Comitato europeo per la sicurezza sanitaria organizzata dalla Commissione europea. Un summit decisivo per la definizione a livello comunitario di una prima risposta al Covid-19 e la gestione delle prime fasi di lotta al virus, convocato d'urgenza dopo la dichiarazione di "emergenza pubblica di rilievo internazionale" pronunciata il giorno prima da parte dell'Oms. L'Italia avrebbe dovuto partecipare con un rappresentante del ministero della Salute ma non era presente, unico Stato membro Ue a disertare.

"Un'assenza clamorosa", ci racconta al telefono Robert Lingard, responsabile della comunicazione del Comitato dei parenti delle vittime del covid della Val Seriana, in provincia di Bergamo, l'epicentro della prima ondata. I parenti delle vittime chiedono giustizia, sostengono che quanto successo in Italia e in modo particolare in Lombardia non sia stata una fatalità e per questo hanno già depositato diversi esposti in procura, con prove documentali, per avere almeno un indennizzo. Stanno affrontando una causa civile contro regione Lombardia, ministero della Salute e presidenza del Consiglio dei ministri. E "quest'assenza clamorosa" del nostro Paese emerge oggi dai documenti in possesso dei loro legali.

Dottor Lingard, di cosa si parlò in quella riunione del 31 gennaio 2020 organizzata dalla Commissione Europea in Lussemburgo?

"Oltre a tutti gli Stati membri Ue, con l'Italia unico Paese assente come dimostra questo documento, all'incontro per l'elaborazione delle strategie comuni per il contenimento del coronavirus c'erano gli esperti dell'Ecdc, il Centro europeo di controllo e prevenzione delle malattie infettive. Fu fatto proprio il giorno dopo che l'Oms dichiarò l'emergenza pubblica. Si parlò della definizione di caso sospetto positivo e di laboratori per i test diagnostici, di dispositivi di protezione individuale e della verifica di un adeguato stoccaggio di questi strumenti da parte dei singoli Paesi in caso di pandemia. Si parlò anche della necessità da parte degli Stati membri di condividere tutte le informazioni disponibili per permettere all'Unione europea di fronteggiare al meglio l'emergenza limitando la catena di trasmissione del virus. E c'erano anche i rappresentanti dell'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali: si discusse per la prima volta di uno stanziamento di 10 milioni di euro per un eventuale vaccino anti Covid-19".

E l'Italia, con un "livello di attenzione che è il più alto in Europa" (Speranza dixit), era inspiegabilmente assente...

"Un'assenza clamorosa, ma in realtà il nostro Paese non era presente nemmeno ad un incontro analogo, sempre organizzato dal Comitato europeo per la sicurezza sanitaria, il 17 gennaio (qui il documento, ndr). Avrebbe dovuto partecipare Francesco Maraglino, responsabile prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale del ministero della Salute. In quell'occasione si parlò anche di come tenere il virus fuori dall'Unione europea attraverso le procedure di controllo dei voli in arrivo dalla Cina con misure targettizzate a livello europeo. La scusa ufficiale fu quella di non aver letto la mail di invito all'incontro...".

L'inchiesta per epidemia colposa

Gli eventuali errori e omissioni nella prima ondata a livello statale e regionale andranno verificati dalla magistratura. La procura di Bergamo sta indagando per epidemia colposa su quanto avvenuto in Val Seriana nel marzo scorso, come abbiamo spiegato qui. Andrà verificato non solo se il vecchio piano pandemico nazionale - risalente al 2006 - che organizza la risposta del Paese a un'emergenza come il covid sia stato aggiornato, ma anche se sia stato attivato e applicato a partire dal 5 gennaio 2020, data in cui l'Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato a livello mondiale l'allarme per una polmonite sconosciuta.

A che punto sono le indagini?

"Oltre a Ranieri Guerra, attuale direttore vicario dell'Organizzazione mondiale della sanità indagato a Bergamo per false dichiarazioni ai pm riguardo al mancato aggiornamento del piano pandemico del 2006, ci sono altri cinque indagati: si tratta di manager sanitari di regione Lombardia. A giugno la procura ha chiesto una proroga di sei mesi per le indagini. E siamo in attesa della relazione del professor Andrea Crisanti su quanto avvenuto a Bergamo, una perizia necessaria per capire con esattezza quando ci sono stati i primi casi covid attraverso l'analisi delle cartelle cliniche, per determinare quanto la mancata chiusura della Val Seriana abbia inciso sull'aumento dei casi positivi e fare chiarezza sull'attuazione e il mancato aggiornamento del piano pandemico".

E a che punto è la causa civile intentata da circa 500 familiari delle vittime per chiedere un risarcimento a regione Lombardia, ministero della Salute e presidenza del Consiglio dei ministri?

"È iniziata l'8 luglio con la prima udienza, la seconda sarà il prossimo marzo. Abbiamo chiesto un risarcimento individuale per ogni familiare, a seconda del grado di parentela con la vittima. La somma complessiva richiesta è di 200 milioni di euro".