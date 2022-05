L'Italia è (di nuovo) nel mirino del gruppo hacker russo Killnet

“30 maggio ore 05.00. Luogo d’incontro: Italia”. È il testo del messaggio pubblicato sul profilo Telegram del gruppo di hacker filo-russi KillNet, con il quale si preannuncia un possibile attacco informatico in Italia domani 30 maggio.

L’azione ostile, presentata come un “colpo irreparabile all’Italia a causa della guerra con Anonymous”, arriva dal collettivo di pirati informatici, che tornano a farsi sentire dopo gli attacchi lanciati nelle ultime settimane contro siti istituzionali italiani, dal Senato al ministero della Difesa, dalla Polizia al Csm, nonché aziende ed aeroporti, sui quali la Procura di Roma ha aperto un fascicolo.

Le minacce sembrano trovare conferma nei segnali registrati dal Csirt Italia, il team di risposta in caso di incidente dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Tra ieri e oggi, diversi messaggi diffusi su Telegram dal collettivo filorusso Killnet preannunciavano per domani mattina un attacco informatico contro le infrastrutture italiane.

In un messaggio sul social network, il gruppo informatico ironizza: "Sono sempre stato interessato a una domanda: la Russia generalmente supporta le nostre attività? Dal momento che faremo un colpo irreparabile in Italia a causa della guerra con Anonymous, saremo almeno ricordati nella nostra terra natale?". In precedenza Anonymous aveva reso inaccessibile il sito dei filorussi ‘KillNet.ru', dichiarando guerra agli hacker 'rivali'.