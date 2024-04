L'Italia firma nuove intese con la Tunisia perché continui a fermare i migranti

L'Italia continua a stringere accordi con la Tunisia, con la speranza che il Paese nordafricano mantenga il suo impegno di fermare i flussi di migranti irregolari diretti nel nostro Paese. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è volata oggi (17 aprile) a Tunisi per firmare tre intese "molto importanti" con la nazione guidata dal presidente Kais Saied. Insieme a lei, in quello che è stato il quarto viaggio nel Paese, c'erano il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, quella dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini, e il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli.

La cooperazione con la Tunisia

Gli accordi firmati dimostrano "ancora una volta quanto la collaborazione con la Tunisia sia per l'Italia assolutamente una priorità da molti punti di vista. Ed è anche un tassello del lavoro che l'Italia sta portando avanti con il Piano Mattei per costruire con le nazioni africane una cooperazione su base paritaria e che sia finalmente vantaggiosa per tutti", ha rivendicato Meloni in un video dopo l'incontro con Saied. Gli accordi siglati oggi riguardano nel dettaglio: un Memorandum d'Intesa sull'università, un accordo per il sostegno al bilancio generale dello Stato tunisino nel settore dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica e infine una nuova linea di credito in favore delle Pmi.

La collaborazione fra Italia e Tunisia sta portando "ottimi risultati, penso al tema della gestione della migrazione, sul quale voglio ancora una volta ringraziare le autorità tunisine, il presidente Saied, per un lavoro che cerchiamo di portare avanti insieme contro i trafficanti di essere umani", ha rivendicato Meloni "Vogliamo lavorare anche e soprattutto sui flussi regolari, così come abbiamo fatto con la Tunisia con un decreto flussi che consente a circa 12mila cittadini tunisini formati di poter venire legalmente in Italia. Credo che si possa fare anche sul fronte di una migrazione legale molto di più da parte dell'Italia", ha detto il presidente del Consiglio.

Sempre in giornata Piantedosi ha incontrato a Tunisi suo omologo Kamel Fekih. ''Per essere efficaci nel lungo periodo contro le organizzazioni criminali occorre mettere in campo una strategia regionale che richieda anche una continua collaborazione con i principali Paesi di origine dei flussi", ha affermato il ministro dell'Interno italiano, secondo cui "in questo contesto il ruolo propulsivo della Tunisia, anche nel quadro del Processo di Roma è molto importante''.

Presidente autoritario

Kais Saied è presidente della Tunisia dal 2019 quando, candidato indipendente, fu eletto al ballottaggio con il 72% dei voti. Due anni dopo, nel mezzo della pandemia, si attribuì unilateralmente pieni poteri costituzionali, destituendo il primo ministro Hichem Mechichi e i membri del governo e congelando le attività del Parlamento per poi scioglierlo del tutto, in quello che è stato definito un "auto-colpo di Stato". Da allora ha governato per decreto fino a quando non è riuscito ad approvare una nuova costituzione, tramite un contestato referendum nel luglio del 2022 in cui si sono presentati alle urne solo il 30% dei cittadini, che gli ha conferito maggiori poteri. A quel punto ha indetto elezioni legislative lampo che hanno registrato l'affluenza a un misero 8% dei cittadini.

Il memorandum con l'Ue

Con lui l'Unione europea ha firmato un Memorandum di intesa il 16 luglio 2023, allo scopo di fermare i migranti in arrivo dall'Africa, nonostante il Paese sia accusato di violenze nei confronti delle persone che arrivano nella nazione, che verrebbero respinte con la forza in Libia e Algeria e abbandonate nel deserto. Bruxelles si è impegnata a investire 900 milioni di euro per un aiuto finanziario a lungo termine, 105 milioni come supporto al controllo delle frontiere e 150 milioni come sostegno aggiuntivo al bilancio. Da allora però con l'Ue è stato un tira e molla con il Paese che ha ribadito più volte di non voler diventare un centro di accoglienza per l'Europa.

Dei quasi 158mila ingressi irregolari registrati nel 2023 in Italia, i tunisini rappresentano la seconda nazionalità dichiarata al momento dell'arrivo (17mila) dopo i guineani (18mila). Nei primi 11 mesi del 2023, il numero di migranti irregolari intercettati dalle autorità tunisine avrebbe raggiunto i 69.963, più del doppio rispetto allo stesso periodo del 2022, secondo le statistiche condivise dalla Guardia Nazionale. Secondo il ministero dell'Interno italiano, insieme la Tunisia e la Libia ne avrebbero intercettati 121.883.