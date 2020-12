Zona rossa per otto giorni: il governo vuole chiudere l'Italia dal 24 al 27 dicembre e dal 31 al 3 gennaio

Zona rossa sì, ma solo durante i giorni festivi e prefestivi. Dopo aver paventato la chiusura in tutta Italia per i giorni dal 24 dicembre al 7 gennaio nell'incontro con le Regioni in mattinata, il governo ammorbidisce la linea. Ora l'ipotesi sul tavolo è quella di disporre regole da zona rossa il 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e l'1, 2, 3 gennaio. Si tratta della mediazione proposta dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo che nella riunione con gli enti locali i ministri della Salute Roberto Speranza e degli Affari Regionali Francesco Boccia avevano paventato l'intenzione di proporre misure molto dure per scongiurare la terza ondata. Con l'accordo dei governatori di alcune regioni che nel frattempo però si sono sfilati.

Zona rossa per otto giorni: il governo chiude l'Italia dal 24 al 27 dicembre e dal 31 al 3 gennaio

Con ordine. Nel vertice con i governatori a cui erano presenti Speranza e Boccia il governo ha proposto alle Regioni di proclamare la zona rossa in tutta Italia dal 24 dicembre al 7 gennaio. Alcuni presidenti di Regione come Giovanni Toti hanno apertamente criticato la misura fin da subito, mentre altri, come il governatore della Puglia Michele Emiliano, si sono detti possibilisti: "Hanno chiesto a noi governatori cosa ne pensavamo e siamo stati abbastanza contenti perché era l'unico modo per non rischiare dal 7 gennaio in poi una esplosione dei contagi". Sulla linea del governo erano Veneto, Lazio, Friuli-Venezia Giulia e Molise. Successivamente il leghista Luca Zaia ha però firmato un documento insieme ad altri colleghi di partito e a Matteo Salvini in cui diceva no alla zona rossa. In serata, forse anche a causa degli attacchi che stavano già arrivando dall'opposizione, il governo ha ammorbidito la linea. Ora, scrive tra gli altri l'AdnKronos, prevale nettamente la scelta di circoscrivere la stretta da adottare durante le festività alle porte solo nei giorni festivi e prefestivi. Dunque vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano, vigilia di Capodanno e primo gennaio. Più 2 e 3 gennaio, perché si tratta di un sabato e una domenica. Otto giorni in tutto, e non chiudere dal 24 al 6 gennaio continuativamente come chiedevano i più rigoristi.

Le misure più dure sul tavolo dovrebbero dunque riguardare solo festivi e prefestivi e non un periodo continuativo, come chiesto, in particolare, dai ministri del Pd al tavolo ma anche dal responsabile della Salute Roberto Speranza e da alcuni Dem come Emanuele Fiano. A spingere per una linea dura sì, ma evitando una zona rossa ''no stop' è il premier Giuseppe Conte sostenuto, in questo, dal M5S. E c'è chi, tra i presenti alla discussione, bolla l'ipotesi di "chiudere gli italiani in casa per due settimane consecutive una follia", riferiscono autorevoli fonti all'Adnkronos. L'agenzia di stampa Ansa scrive che secondo alcune fonti la discussione è ancora "tutta aperta" però e non è escluso che la zona rossa valga anche il 6 gennaio o si introducano per l'intero periodo regole da "zona arancione". L'Agi aggiunge che è possibile comunque che si arrivi ad un compromesso, anche se non c'è stata alcuna decisione, in attesa pure dell'incontro di domani con i governatori nella conferenza Stato-Regioni.

Il compromesso del governo dopo lo scontro con le Regioni

Dopo l'incontro con le Regioni alcuni governatori avevano apertamente criticato le intenzioni del governo: "Non vedo perché imporre alla Liguria una zona rossa per Natale quando i liguri in queste settimane si sono impegnati e sacrificati per far calare la curva del contagio e farci arrivare in piena zona gialla", aveva detto Giovanni Toti durante un intervento in una trasmissione tv.