Covid, Italia in rosso scuro: confermato il livello di rischio massimo

I Paesi Ue, Italia compresa, restano tutti in rosso scuro, il colore che indica il livello massimo di rischio epidemiologico per Covid-19, nella mappa pubblicata ogni giovedì dall'Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, e disegnata sulla base di un criterio che ora prende in considerazione, oltre al tasso di positivi sul totale dei test effettuati e del numero dei nuovi positivi ogni 100mila abitanti, anche il tasso di vaccinazione. La situazione, nell'ultimo aggiornamento diffuso dal centro con sede a Stoccolma, resta immutata rispetto a quella della scorsa settimana, quando anche l'unica regione della Romania che ancora resisteva in rosso chiaro aveva capitolato.

Fino alla revisione decisa di recente dal Consiglio Ue la mappa europea dell'Ecdc veniva usata come riferimento per decidere le restrizioni di viaggio da adottare negli Stati membri. Attualmente la raccomandazione è di tenere in considerazione solo il green pass, mentre la provenienza geografica può essere essere ancora usata per scoraggiare i viaggi dalle aree a più alto rischio.

I colori della classificazione

Verde:

se il tasso di notifica a 14 giorni è inferiore a 50 e il tasso di positività al test è inferiore al 4%;

se il tasso di notifica a 14 giorni è inferiore a 75 e il tasso di positività al test inferiore all'1%.

Arancione:

se il tasso di notifica a 14 giorni è inferiore a 50 e il tasso di positività al test è pari o superiore al 4%;

il tasso di notifica a 14 giorni è pari o superiore a 50 e inferiore a 75 e il tasso di positività al test è pari o superiore all'1%;

il tasso di notifica a 14 giorni è compreso tra 75 e 200 e il tasso di positività al test è inferiore al 4%.

Rosso:

se il tasso cumulativo di notifica del caso Covid in 14 giorni è compreso tra 75 e 200 e il tasso di positività al test dei test per l'infezione da Covid è pari o superiore al 4%;

se il tasso cumulativo di notifica del caso Covid in 14 giorni è superiore a 200 ma inferiore a 500.

Rosso scuro:

se il tasso cumulativo di notifica del caso Covid in 14 giorni è 500 o più.

Grigio:

se le informazioni sono insufficienti o se il tasso di test è inferiore a 300 casi ogni 100.000.