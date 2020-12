Le regioni "liberate" (ma per pochi giorni) e l'area arancione che resterà

Nessuna nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza e pertanto scadranno i termini delle precedenti che avevano portato Campania, Toscana, Val d’Aosta e la provincia autonoma di Bolzano in area arancione. Nulla da fare per l'Abruzzo

Tutta Italia zona gialla, tranne l'Abruzzo: stasera non è prevista nessuna nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza e pertanto scadranno i termini delle precedenti che avevano portato Campania, Toscana, Val d’Aosta e la provincia autonoma di Bolzano in area arancione. Pertanto le stesse regioni torneranno in area gialla come quasi tutto il territorio nazionale. Quasi: nulla da fare infatti per l'Abruzzo, regione passata solo la settimana scorsa in area arancione e pertanto non sono trascorsi i 14 giorni previsti dal decreto per la stabilizzazione dei dati.

Ma per le regioni "liberate" sarà una boccata di ossigeno veramente breve. L'orientamento del Governo in vista delle festività è quello di decretare una zona rossa nazionale dal 24 dicembre al 6 gennaio nei giorni festivi e prefestivi (24, 25,26,27 e dal 31 dicembre al 3 gennaio poi il 5 e il 6 gennaio. Pertanto il 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio l'Italia sarà una zona arancione e sarà possibile spostarsi solo tra comuni al di sotto dei 5mila abitanti.

Preoccupazione da parte dell'Istituto superiore di sanità per gli ultimi dati che arrivano dal monitoraggio pandemico con il segnale di controtendenza dell'aumento dell'indice Rt e tre regioni passate per trasmissibilità in scenario 2.

"Abbiamo un Rt che cresce e in alcune regioni cresce di più e supera l'1 - ha detto il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro - Rt è il primo indicatore a muoversi e poi viene seguito da nuovi casi, ricoveri e decessi. Quindi Rt in ricrescita è elemento di grave preoccupazione perché vuol dire che la trasmissione dell'infezione sta riprendendo quota"