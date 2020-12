L'Italia verso la zona rossa a Natale 2020: come sarà il nuovo lockdown

L'esecutivo corre ai ripari dopo le scene di assembramenti viste nel week end. Per gli esperti del Cts servono "regole più rigide" per evitare una terza ondata che sarebbe altrimenti devastante. L'ipotesi di una nuova serrata simile a quella decisa in Germania da Merkel

Si è concluso il vertice tra il presidente del consiglio Giuseppe Conte, i capi delegazione delle forze di maggioranza, alcuni membri del Cts e vari ministri, convocato per decidere su una possibile nuova stretta in vista delle festività natalizie e studiare soluzioni per evitare gli assembramenti nelle vie dello shopping registrati lo scorso weekend.

Un nuovo giro di vite "è inevitabile, su questo siamo tutti d'accordo", ha detto all'Adnkronos uno dei presenti al vertice. La nuova stretta dunque ci sarà e si parla sempre più insistentemente di un nuovo lockdown con tutta l'Italia in zona rossa. Almeno nel periodo clou delle feste di Natale.

Alla riunione hanno preso parte anche i ministri Luciana Lamorgese (interni), Francesco Boccia (Affari regionali) e Alfonso Bonafede (Giustizia). Nel corso del confronto sono stati valutati tre scenari: portare l'Italia in zona rossa o arancione per otto giorni dal 24 dicembre al primo gennaio, oppure nei giorni festivi e prefestivi (24-27 dicembre, 31 dicembre - 2 gennaio e dal 5 al 7 gennaio, oppure direttamente dal 24 dicembre al 7 gennaio).

Secondo l'Ansa, gli esperti del Cts avrebbero parlato di "misure da consolidare" ed eventualmente estendere e rafforzare con una sorta di lockdown per tutto il periodo di Natale. La necessità di una nuova stretta, è stato spiegato dai tecnici, è legata all'impossibilità da un lato di un controllo capillare del territorio e dall'altro a dati ancora "preoccupanti".

Come sarà il nuovo lockdown

Secondo "Repubblica" è "sempre più probabile un lockdown nazionale, sul modello della Germania di Angela Merkel, nei giorni festivi e prefestivi nel periodo che va da Natale all'Epifania". Tutta l'Italia dunque potrebbe diventare zona rossa. Gli scenari sono quelli che vi abbiamo raccontato sopra. Far diventare l'Italia zona rossa (o arancione) per un breve periodo di tempo.

Dal 24 dicembre al primo gennaio

Nei giorni festivi e prefestivi (24-27 dicembre, 31 dicembre - 2 gennaio e dal 5 al 7 gennaio)

Dal 24 dicembre al 7 gennaio

Gli esperti del Cts hanno spiegato che servono misure più rigide per evitare che le vacanze di Natale si trasformino nella premessa di una terza ondata a gennaio. Su questo pare ci sia totale accordo con il governo. Oggi l'incidenza dei nuovi casi è ancora altissima, 193 casi per 100mila abitanti, molto al di sopra della soglia di rischio di 50. Una ripresa dei contagi in questa situazione sarebbe devastante. Ma non è tutto. Sì perché i tecnici del Cts avrebbero ripetuto la contrarietà ad allentare le restrizioni, in particolare gli spostamenti tra comuni. Non è pensabile dare il segnale di un'apertura generalizzata e poi illudersi che sia possibile controllare capillarmente strade e piazze.

Il perché delle nuove misure anti-Covid a Natale 2020

La nuova stretta si è resa necessaria dopo le scene di assembramenti viste nel week end nelle grandi città dove le strade dello shopping sono stata prese d'assalto. L’area pedonale del centro di Bologna si è riempita di cittadini, stessa situazione anche a Milano dove si sono formate lunghe code all’esterno delle boutique. Nel tardo pomeriggio di sabato folla anche nel centro di Firenze con molta gente che passeggiava nelle centralissime piazza della Repubblica e in via Calzaioli, ma anche in prossimità del Ponte Vecchio. Pienone , traffico e strade affollate anche in centro a Roma, complice anche la giornata di sole. Insomma, con l'avvicinarsi delle feste i negozi si sono riempiti, com'era peraltro ampiamente prevedibile. E il governo ha deciso di correre ai ripari.

Zaia: "Nel fine settimana ho visto uno spettacolo immondo"

"Dalle città si è visto uno spettacolo immondo nello scorso fine settimana". È il duro j'accuse lanciato dal presidente del Veneto Luca Zaia che ha stigmatizzato duramente "la situazione, un assembramento che ormai è continuo. Io l'ho detto già in passato, moltissime volte: regioni con aree e fasce diverse dalla nostra come ad esempio il Friuli Venezia Giulia che è stato due settimane in area arancione, hanno ripreso la crescita dei contagi". E tra le regioni italiane, il Veneto è quella che sta facendo peggio dal punto di vista dell'aumento dei nuovi casi. Da qui la preoccupazione del governatore: "La partita degli assembramenti è la vera partita: ed è uno spettacolo immondo quello che è accaduto nel fine settimana nelle città del Veneto, in tutti i capoluoghi di provincia: sono stati letteralmente presi d'assalto". Per Zaia non c'è dubbio: "Capite, che è difficile vincere una battaglia senza la collaborazione dei cittadini"

Coronavirus, nuove misure a Natale. De Micheli: "Dal Pd una richiesta di realismo"

A chiedere una nuova stretta era stato soprattutto il Partito Democratico che oggi torna sull'argomento. "Dobbiamo farci carico di grande responsabilità per evitare che ci sia la percezione che oggi è consentito quello che non era consentito prima" ha spiegato oggi la minisra il ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, tornando sull'argomento. "Noi come Pd abbiamo fatto una riunione e ci siamo ritrovati su una richiesta di maggiori restrizioni nel periodo natalizio per affrontare a gennaio la fase della vaccinazione e la riapertura delle scuole in una condizione sanitaria che si stabilizzi verso il basso. È una richiesta di grande responsabilità e realismo".

"La discussione è in corso - ha fatto sapere ancora la ministra -, oggi ci sarà un incontro con il comitato tecnico scientifico per approcciare alcune valutazioni approfondite sui rischi della terza ondata. La seconda ondata è arrivata quando le nostre relazioni si vivevano soprattutto all'aperto, immaginate il rischio che corriamo durante l'inverno quando queste relazioni si sviluppano al chiuso".

"C'e' una discussione in corso" aveva fatto sapere in mattinata il vice ministro dell'Istruzione, Anna Ascani. "Ovviamente quello che noi vogliamo è proteggere i nostri cittadini: in questi giorni abbiamo visto tanti assembramenti, ma noi dobbiamo in ogni modo arrivare alla fase del vaccino riducendo il piu' possibile i contagi e il governo in queste ore sta immaginando delle soluzioni che vanno in questa direzione".

Pregliasco: "Se non c'è responsabilità bisogna dare delle regole"

"Disporre nuove restrizioni" anti-Covid "a questo punto sarà necessario" aveva ammonito in mattinata il virologo dell'università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco, che ha definito "preoccupante" la folla che in molte città si è riversata per strada e nei negozi. "Non va bene", ha affermato il medico all'Adnkronos Salute. "È davvero fondamentale arrivare a dover stringere un po', se no fra 15 giorni ci ritroviamo con effetti pesanti". Quello che si è visto a Milano nel primo giorno di zona gialla "è stato un eccesso" ha detto Pregliasco. "È vero che nessuno ha fatto niente di illegale", considerando che la riapertura c'è stata, "ma così, tutti insieme appassionatamente" affollati, "non va bene. E se non c'è la responsabilità di ognuno finisce che bisogna arrivare a dare delle regole".